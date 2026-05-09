Les 12 coups de midi du 9 mai 2026 : Pierre-Guillaume éliminé, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

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Les 12 coups de midi du 9 mai 2026, élimination de Pierre-Guillaume – C’est déjà fini pour Pierre-Guillaume dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a été éliminé aujourd’hui et est reparti avec 15 euros de gains en une victoire.











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Les 12 coups de midi du 9 mai, Nathalie nouvelle Maître de Midi

C’est Nathalie qui est devenue Maître de Midi aujourd’hui, elle a signé une première victoire à 3000 euros et totalise donc 1500 euros dans sa cagnotte personnelle.

Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, on a toujours que la photo de fond en premier indice, il s’agit d’un studio de danse. Difficile à ce stade de dire de qui il pourrait s’agir !

Noms déjà proposés pour cette étoile : Lily Collins



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Les 12 coups de midi, vidéo replay du 9 mai

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+