Ici Tout Commence spoilers : Péniac dévoile son vrai visage, les résumés jusqu’au 12 juin 2026

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Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 12 juin 2026 – Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines dans votre feuilleton « Ici tout commence » ? Si vous êtes curieux de le savoir, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 8 au vendredi 12 juin 2026.











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On peut déjà vous dire que dans quelques semaines, le chef Péniac va finalement dévoilé son vrai visage. Lionel va alors réaliser qu’il a été manipulé et qu’il faisait fausse route…

De son côté, Rose est dans la tourmente alors que sa légitimité au master est remise en question. Et Tom et Julia s’affrontent pour décrocher la tête du restaurant éphémère cet été.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 8 au 12 juin 2026

Lundi 8 juin 2026 (épisode 1453) : Fleur et Lionel ne se comprennent plus. Ferdinand questionne la légitimité de Rose au Master. Pour Clotilde, les Première Année manquent de prises d’initiative.



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Mardi 9 juin 2026 (épisode 1454) : A L’institut, Lionel et le Chef Péniac savent se sortir d’affaire. Tom retourne la stratégie de Julia contre elle. Au cours de Clotilde, Bianca est contrainte d’improviser.

Mercredi 10 juin 2026 (épisode 1455) : A L’institut, le chef Péniac révèle son vrai visage. A l’infirmerie, Noé réussit à dépasser ses peurs ! Tom et Julia ne lâchent rien.

Jeudi 11 juin 2026 (épisode 1456) : Lionel réalise qu’il a fait fausse route… A L’hôtel Jourdain, Gaspard pense tirer les fils. A L’institut, Rose veut faire ses preuves.

Vendredi 12 juin 2026 (épisode 1457) : Petit à petit, Fleur remonte la pente. Provocs, Tom et Julia tentent de faire craquer l’autre. Pour prouver sa légitimité, Rose s’engage dans un pari risqué.

Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Ici tout commence » :

du 25 au 29 mai 2026 en cliquant ICI

du 1er au 5 juin 2026 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

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