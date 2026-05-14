Les Traîtres : et les gagnants sont... (résumé et replay finale du 14 mai 2026)

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Clap de fin pour la saison 6 des Traîtres ce soir sur M6. Une ultime soirée riche en tension, en doutes et en retournements de situation. Après plusieurs semaines de stratégies, de manipulations et d’éliminations, ce sont finalement les Traîtres qui ont remporté la partie au terme d’un bluff parfaitement maîtrisé.











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Une large victoire des Traîtres

Au début de cette finale, cinq joueurs étaient encore en lice : les Traîtres Issa Doumbia et Adriana Karembeu, face aux Loyaux Nicole Ferroni, Axel Huet et Maud Ankaoua. Malgré les soupçons et les discussions de dernière minute, les deux Traîtres ont su conserver leur sang-froid et manipuler le jeu jusqu’au bout.

Au fil des bannissements, les Loyaux se sont peu à peu trompés de cible, laissant Issa Doumbia et Adriana Karembeu avancer discrètement vers la victoire. La finale s’est conclue avec un ultime face-à-face entre Issa, Adriana et Axel. Convaincu d’être entouré de deux Loyaux, Axel Huet est alors tombé de très haut lorsque la vérité a éclaté : les deux derniers joueurs face à lui étaient en réalité les Traîtres de cette saison.

Grâce à cette victoire collective, Issa Doumbia et Adriana Karembeu repartent avec plus de 22 000 euros chacun pour leurs associations respectives. Une fin de saison marquante, qui confirme une nouvelle fois que dans Les Traîtres, la confiance peut être l’arme la plus dangereuse du jeu.



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Si vous avez manqué la finale de ce soir, elle sera rapidement dispo en replay gratuit sur M6+.