Un Si Grand Soleil du 15 mai : Atlan piège Jérémy, Claudine craque (résumé épisode 1923 en avance)

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Un si grand soleil du 15 mai 2026, spoiler résumé de l’épisode 1923 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 15 mai 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Salomé, Chloé et Pablo se réveillent. Salomé et Pablo sont gênés, Chloé fait un selfie avec ses « sauveurs ». Ils repartent ensuite pour ne pas rater leur bus.

Raphaël Atlan confronte Claudine, qui dit assumer le mal qu’elle a dit de lui à Margot. Atlan lui dit qu’elle joue un jeu dangereux, Claudine assure que ses menaces ne l’impressionnent pas. Atlan lui assure qu’en voulant l’atteindre, elle perdra autant que lui. Il se place sur son chemin et lui dit que s’il tombe, elle tombera aussi ! Claudine repart bouleversée.



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Cécile est avec Florent, qui lui parle d’un article de Midi Libre sur la réforme pénitentiaire. Cécile s’en va, Margot interroge Florent sur Claudine. Elle lui demande si quand c’était sa belle-mère elle a déjà parlé d’Atlan. Il assure que non, il était ado quand elle l’a défendue… Margot dit qu’elle voudrait comprendre pourquoi elle le déteste encore, Florent n’en a aucune idée. Margot enchaine sur Clément, Florent assure qu’il n’avait jamais entendu parler d’Atlan avant la semaine dernière.

Salomé, Chloé et Pablo récupèrent enfin du réseau. Pablo rappelle Noura. Ils prévoient de se voir quand Pablo va rentrer. Quand Pablo raccroche, il est mal.

Paloma raccroche avec Margot, elle annonce à Marc qu’Atlan réclame une interview. Elle les reçoit la semaine prochaine, elle avoue à Marc qu’elle ne le sent pas… Marc propose de la remplacer si elle ne se sent pas bien vis à vis de Jérémy mais elle assure qu’elle va s’en charger.

Sabine et Johanna déjeunent aux Sauvages. Johanna raconte à Sabine que Claudine a cherché à faire peur à sa collaboratrice. Ça les fait rire. Sabine souligne le fait que sa mère est à cran en ce moment…

Margot est avec Atlan, elle lui parle de l’interview de rectification. Elle lui dit que la journaliste va chercher à la déstabiliser, l’interview est risquée. Mais Atlan n’est pas inquiet et il se dit rassuré qu’elle soit à ses côtés. Il lui a amené son manuscrit pour qu’elle le lise. Elle est ravie.

Chloé fait connaissance avec Pablo et Salomé. Elle descend à un arrêt différent et promet de les appeler. Salomé et Pablo se retrouvent seuls, ils sont mal à l’aise. Pablo lui dit que c’était une grosse bêtise, il lui dit qu’il ne s’est rien passé et ils n’en parleront à personne. Salomé confirme et préfère rentrer chez elle.

Manu fait le tour pour trouver un éventuel témoin de la dispute entre Jérémy et Isaure. Mais personne ne le reconnait. Il débriefe ensuite avec Aude, qui cherche Atlan sur la vidéo-surveillance. Mais Elise les rejoint : un homme veut témoigner.

Pablo rejoint Noura, Achille et Alexis. Noura demande où est Salomé, il dit qu’elle est rentrée chez elle. Ils veulent en savoir plus sur le sauvetage de la fille, Pablo raconte tout. Noura lui dit qu’il est son héros, elle regrette de ne pas être venue et propose de recaler une date avec Salomé. Pablo dit qu’il n’en a pas envie, il a flippé. Noura insiste, Sabine et Hugo débarquent et invite Noura à rester dîner. Hugo veut qu’il lui raconte tout.

Avec ses parents, Salomé raconte elle aussi le sauvetage. Clara lui envoie la photo qu’elle a prise.

Dans la rue, Claudine repense aux menaces d’Atlan… Elle monte en voiture et craque. Elle pleure. De son côté, Jérémy est dans le tram. Il reçoit un appel de Clément pour prendre de ses nouvelles. Jérémy lui dit qu’il pense que ses collègues le croient coupable, Clément tente de le rassurer. Il lui dit de tenir le coup. Jérémy assure qu’il n’a rien à voir avec la mort d’Isaure, Clément le croit et l’invite à diner la semaine prochaine. Jérémy rentre ensuite chez lui, Manu vient l’arrêter et lui annonce qu’il est placé en garde à vue !

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