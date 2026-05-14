Eurovision 2026 : voir ou revoir la prestation de Monroe sur la demi-finale (VIDÉO)

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Ce soir, lors de la seconde demi-finale de l’Eurovision 2026 à Vienne, Monroe a présenté « Regarde ! », sa chanson représentant la France. Bien que la France, en tant que membre du « Big Five », soit automatiquement qualifiée pour la finale, cette performance a offert au public un avant-goût de sa prestation prévue pour la grande finale du 16 mai.











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Monroe est apparue vêtue de blanc et entourée de danseurs pour cette prestation, qui sera la même samedi soir lors de la grande finale.

Rappelons qu’avec « Regarde ! », Monroe propose un titre aussi personnel qu’intense. Le morceau séduit par sa structure singulière, mêlant des couplets pop contemporains à des envolées lyriques saisissantes qui révèlent toute l’étendue vocale de la jeune artiste.



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La délégation française décrit la chanson comme « un cri du cœur, un hymne à l’amour, à cette vérité simple et forte que, malgré nos différences et nos combats, l’amour demeure partout et reste notre langage universel ».

Un message fédérateur, en parfaite adéquation avec l’esprit du concours, qui pourrait trouver un écho auprès des téléspectateurs à travers toute l’Europe.

Rendez-vous le samedi 16 mai pour découvrir si « Regarde ! » permettra à Monroe de remporter le tant convoité Microphone de Cristal.