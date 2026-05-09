Les Traîtres : qui sont les finalistes ? Qui a la dague ? (résumé et replay du 9 mai 2026)

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C’est parti pour l’épisode 6 de la saison 6 des Traîtres. On retrouve les joueurs alors qu’Isabelle et Issa ont les Traîtres dans leur dos et doivent tenter de les convaincre de les garder.











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Isabelle est loin d’imaginer qu’Adriana est derrière elle et qu’Issa est lui aussi Traître ! Adriana est très émue, elle sait qu’elle n’a pas le choix et qu’elle doit éliminer Isabelle.

Ils peuvent ensuite se retourner, Isabelle est sous le choc en découvrant qu’Adriana est Traître. Et Issa la rejoint et reconnaitre être Traître lui aussi, Isabelle comprend son sort, elle est triste et se sent bernée.

Ils ne sont donc plus que 5 et parmi eux, 2 Traîtres. Au petit déjeuner, Adriana profite d’être seule avec Maud pour consolider la confiance. Nicole les rejoint, suivie d’Axel et d’Issa. Ils comprennent donc qu’Isabelle a été éliminée.



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Eric organise un jeu avec à la clé : une dague pour le premier tour de la table ronde de la finale ! Il s’ajout d’une dégustation pas du tout agréable. C’est Issa qui remporte la dague.

Eric met ensuite en jeu une carte voyante, qui permettra de découvrir le rôle de l’un des finalistes. Mais pour l’avoir, il faut faire des enchères avec les lingots des associations ! Si certains refusent de toucher aux lingot, ce n’est pas le cas d’Issa : il sacrifie 5 lingots ! Axel et Adriana sont prêts à miser aussi mais il faudra attendre la semaine prochaine pour découvrir qui a remporté la carte.

Les Traîtres du 9 mai : le replay

Rendez-vous le jeudi 14 mai 2026 à 21h10 sur M6 pour suivre la grande finale. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur M6+.