Ligue 1 : Lille / Le Havre en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue 1 3 mai 2026 – Lille / Le Havre en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer cet après-midi. Suite de la 32ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec le LOSC qui reçoit le Havre.





Un match à suivre ce dimanche à 15h en exclusivité sur Ligue 1+.







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Le match de Ligue 1 entre le LOSC Lille et le Havre AC, disputé cet après-midi au Stade Pierre-Mauroy, s’annonce important dans la course à l’Europe. Quatrièmes du championnat, les Lillois sont en pleine forme avec une série solide de résultats et restent au contact du podium, avec l’objectif clair de décrocher une qualification en Ligue des champions.



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En face, Le Havre AC joue surtout pour assurer son maintien. Les Normands, actuellement en milieu de tableau, traversent une période plus compliquée avec plusieurs matchs sans victoire et une défense fragilisée. Un duel déséquilibré sur le papier donc, entre un LOSC ambitieux et en confiance et une équipe havraise sous pression, qui tentera de résister pour créer la surprise.

Lille / Le Havre – Composition des équipes

🔵 Lille (composition probable) : Özer – Meunier, Ngoy, Mandi, Perraud – Bouaddi, André (c) – Mukau, Haraldsson, Félix Correia – Fernandez-Pardo

🔵 Le Havre (composition probable) : Diaw – Nego, Seko, Lloris, Zouaoui – Ebonog, Gourna-Douath – Doucouré, Boufal, Soumaré (c) – Samatta

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Lille / Le Havre ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 15h.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Lille / Le Havre, 32ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche.