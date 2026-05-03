Un dimanche à la campagne du 3 mai : l’émission déprogrammée, quand Frédéric Lopez sera-t-il de retour ?

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Les fidèles de « Un dimanche à la campagne » devront patienter avant de retrouver leur rendez-vous dominical. L’émission présentée par Frédéric Lopez est en effet déprogrammée ce dimanche en raison de la diffusion d’un match de rugby.











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Ce changement de grille ne sera pas exceptionnel : dimanche prochain, le programme ne sera pas diffusé non plus. Cette fois, c’est la finale de la Coupe de France féminine qui prendra l’antenne.

Les téléspectateurs pourront toutefois retrouver « Un dimanche à la campagne » dès le dimanche 17 mai, pour de nouveaux moments de partage et de confidences à la campagne.

En attendant, France 2 mise donc sur le sport pour occuper ses dimanches après-midi, avec deux événements majeurs qui devraient rassembler un large public.



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