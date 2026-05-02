Ligue 1 : Metz / Monaco en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

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Ligue 1 2 mai 2026 – Metz / Monaco en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer cet après-midi. Suite de la 32ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec Metz qui reçoit l’AS Monaco.





Un match à suivre ce samedi à 19h en exclusivité sur Ligue 1+.







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Le match de Ligue 1 entre le FC Metz et l’AS Monaco se dispute ce soir au Stade Saint-Symphorien, avec des enjeux opposés pour les deux équipes. Derniers du championnat, les Messins jouent leur survie dans l’élite et n’ont plus vraiment le droit à l’erreur après une saison très compliquée, marquée par une défense en grande difficulté et une longue série sans victoire.



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En face, Monaco arrive avec l’ambition de rester dans la course à l’Europe. Actuellement dans le top 7, les Monégasques partent favoris face à une équipe qu’ils dominent largement ces dernières saisons, avec plusieurs victoires consécutives dans les confrontations directes. Un duel déséquilibré sur le papier, entre une équipe en quête de maintien et un prétendant aux places européennes, mais où Metz jouera son va-tout devant son public.

Metz / Monaco – Composition des équipes

🔵 Metz (composition probable) : Sy – Sarr, Sané, Gbamin, Colin – Deminguet, Stambouli – Mbala, Hein, Tsitaishvili – Kvilitaia

🔵 Monaco (composition probable) : Hradecky – Kehrer, Zakaria, Faes – Teze, Camara, Pogba, Adingra – Akliouche, Balogun, Golovin

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Metz / Monaco ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur Ligue 1+ dès 19h.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Metz / Monaco, 32ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce samedi.