Les rencontres du Papotin du 2 mai : Catherine Deneuve ce soir sur France 2 (VIDÉO)

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« Les rencontres du Papotin » du 2 mai 2026 – Nouveau numéro inédit des « Rencontres du Papotin » ce samedi soir sur France 2. Pour ce nouveau numéro, retrouvez les journalistes atypiques des Rencontres du Papotin pour une interview sans filtre de Catherine Deneuve.


A suivre dès 20h30 sur France 2 mais aussi sur france.tv

Les rencontres du Papotin du 2 mai : Catherine Deneuve ce soir sur France 2 (VIDÉO)
Capture FTV


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« Les rencontres du Papotin » du 2 mai 2026 : Catherine Deneuve face à la rédaction du Papotin

Icône du cinéma français et international, Catherine Deneuve a marqué l’histoire du septième art par son élégance, sa liberté et la diversité de ses rôles. Sa venue constitue un véritable événement pour la rédaction du Papotin dans ce nouveau numéro des Les Rencontres du Papotin.

Avec sincérité et enthousiasme, elle s’est prêtée au jeu de l’échange, entre questions inattendues, rires et moments de complicité. Une émission joyeuse, pleine de surprises, et résolument dans l’esprit Papotin !


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VIDÉO bande-annonce

Les rencontres du Papotin, rappel du principe

Le Papotin est un journal fondé en 1990 par Driss El Kesri, alors éducateur à l’hôpital de jour d’Antony. Il réunit aujourd’hui 53 journalistes porteurs de troubles du spectre autistique. Chaque mercredi matin, ces journalistes atypiques participent à une conférence de rédaction orchestrée par Julien Bancilhon, rédacteur en chef du journal et psychologue. Ensemble, ils échangent autour des articles et des personnalités qui feront l’objet des prochaines interviews. En 2022, Kiosco.TV et Quad+TEN, sur une idée originale de Éric Toledano et Olivier Nakache, lancent sur France 2 une adaptation télévisée inspirée du journal.

Les Rencontres du Papotin, un rendez-vous mensuel à découvrir sur France 2, chaque samedi à 20h30.

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