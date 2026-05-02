Un Si Grand Soleil Spoilers : un mort, Jérémy arrêté, , ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 4 au 8 mai 2026)

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Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 4 au 8 mai 2026 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, c’est le moment ! Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







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On peut déjà vous dire qu’une jeune femme, Isaure, maître de conférence à l’université, est retrouvée morte sur une plage. Elle a été assassinée et son petit ami, avec qui elle a été vue entrain de se disputer peu de temps avant sa mort, devient le suspect numéro 1. Et il s’agit de… Jérémy, le neveu de Becker ! Il est arrêté et placé en garde à vue, Clément et Claudine sont sous le choc. Et si Claudine décide de le défendre, Clément préfère se retirer de l’enquête.

Pendant ce temps là, Gary fait des débuts compliqués à la Paillote et peine à déléguer. Quant à Eve, elle aimerait organiser le baptême de Toma et que Charles soit son parrain ! Muriel préfère prendre le temps d’y réfléchir…



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Et de son côté, Florent est convaincue que Nathalie Gimenez n’a pas fait tuer Eliott…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 4 au 8 mai 2026

Lundi 4 mai 2026 (épisode 1914) : Alors que Nathalie espère encore trouver des réponses à ses questions, Janet est prête à faire un pas en direction de Jérémy.

Mardi 5 mai 2026 (épisodes 1915) : Tandis que Gary tente de gérer la paillote à sa manière, la vie de Jérémy s’apprête à basculer.

Mercredi 6 mai 2026 (épisode 1916) : Alors que l’enquête en cours ravive les tensions entre Claudine et Becker, Eve tient à impliquer Charles dans la vie de Toma.

Jeudi 7 mai 2026 (épisode 1917) : Boris ne comprend pas les réticences de Muriel envers Charles. Quant à Paloma, elle se met à douter : et si elle s’était trompée sur Jérémy ?

Vendredi 8 mai 2026 (épisode 1918) : Becker et Claudine voient ressurgir une vieille connaissance. De son côté, Florent commence à croire en l’innocence de sa cliente concernant le meurtre de Eliott.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 4 au 8 mai 2026

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