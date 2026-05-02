Ligue 1 : PSG / Lorient en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Publicité





Ligue 1 2 mai 2026 – PSG / Lorient en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer cet après-midi. Suite de la 32ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain qui reçoit Lorient au Parc des Princes.





Un match à suivre ce samedi à 17h en exclusivité sur beIN Sports.







Publicité





Le match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le FC Lorient, disputé cet après-midi au Parc des Princes, s’annonce déséquilibré sur le papier mais riche en enjeux. Leader du championnat, le PSG peut se rapprocher encore un peu plus du titre devant son public, fort de sa puissance offensive et de sa maîtrise du jeu, avec près de 70 % de possession moyenne cette saison.

En face, Lorient aborde cette rencontre sans pression, solidement installé en milieu de tableau, mais capable de poser des problèmes en contre-attaque. Les Merlus restent imprévisibles et ont déjà tenu tête aux Parisiens cette saison, avec notamment un match nul lors de leur précédente confrontation. Un duel donc entre un favori en quête de titre et un outsider libéré, qui pourrait profiter d’un PSG potentiellement tourné vers ses échéances européennes pour tenter de créer la surprise.



Publicité





PSG / Lorient – Composition des équipes

🔵 PSG (composition probable) : Marin – Zaïre-Emery, Pacho, Hernandez, Mayulu – Dro Fernandez, Beraldo, Ruiz – Barcola, Lee, Mbaye

🔵 Lorient (composition probable) : Mvogo – Silva, Talbi, Faye – Katseris, Abergel, Cadiou, Kouassi – Pagis, Dieng, Makengo

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre PSG / Lorient ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur beIN Sports dès 17h.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

PSG / Lorient, 32ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce dimanche.