Quelle époque du 2 mai 2026 : les invités ce soir sur France 2

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Quelle époque du 2 mai 2026, les invités – Ce samedi soir en deuxième partie de soirée, Léa Salamé vous donne rendez-vous sur France 2 pour un numéro inédit de « Quelle époque ! ». Quels sont les invités de Léa Salamé aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 23h25 sur France 2, juste après « 100% Logique », ou sur france.tv pour le replay.







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Quelle époque du samedi 2 mai 2026 : les invités

Ce soir, Léa Salamé sera aux côtés de Paul de Saint Sernin, Charlotte Dhenaux, et Hugo Clément. Ils recevront :

🎬 Alexandra Lamy et François Cluzet viendront présenter « Pour le plaisir », une comédie réalisée par Reem Kherici, attendue en salles mercredi. Le film aborde avec humour et franchise le tabou du plaisir féminin à travers le parcours d’un couple de longue date confronté à une révélation intime inattendue.



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🎤 Alex Vizorek sera également sur le plateau à l’occasion de la 37e cérémonie des Les Molières qu’il animera sur France 2. Entre scène, télévision et écriture, il poursuit son actualité avec son spectacle Deux ½ et son livre De la première à la dernière œuvre.

🏛️ Bruno Le Maire évoquera la sortie de son ouvrage Le temps d’une décision (Gallimard), dans lequel il revient sur son parcours et analyse les enjeux économiques majeurs, notamment la question de la dette publique.

😂 Samuel Bambi reviendra sur sa victoire surprise dans « Danse avec les stars » 2026, tout en présentant son spectacle « Machine ! », confirmant son ascension dans le paysage humoristique.

🏄‍♀️ Johanne Defay, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Paris 2024, présentera son livre À contre-courant (Flammarion), un récit inspirant sur son parcours entre sport de haut niveau et vie personnelle.

🎶 Hélène in Paris dévoilera son nouveau titre French Kiss, porté par son succès viral sur les réseaux sociaux, et évoquera ses premiers grands concerts à venir.

Quelle époque, rappel du concept

« Quelle époque ! » est un talk-show spectaculaire mêlant divertissement et humour pour décrypter les grandes mutations de notre société, ses fractures et ses débats idéologiques. Ce programme dynamique met en lumière une jeunesse en pleine évolution, des personnalités affirmées et une créativité foisonnante, réunissant sur son plateau artistes, intellectuels, politiques, influenceurs et témoins de l’actualité. Conçue comme une arène d’échanges, l’émission offre également une vitrine aux jeunes talents émergents. Au cœur de cette effervescence, Léa Salamé guide les discussions avec finesse et sans concession, accompagnée d’intervenants percutants qui explorent avec elle les enjeux et dynamiques du monde contemporain.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quelle époque ! » ce samedi 2 mai 2026 sur France.tv