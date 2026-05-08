Ligue 1 : suivre le match Lens / Nantes (compositions, enjeux, scores)

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Le RC Lens reçoit le FC Nantes ce vendredi soir au stade Stade Bollaert-Delelis, en ouverture de la 33e journée de Ligue 1. Une rencontre aux enjeux énormes dans la course au titre pour les Sang et Or… et dans la lutte pour le maintien pour les Canaris.











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À quelle heure et sur quelle chaîne voir Lens – Nantes ?

Le coup d’envoi sera donné ce vendredi 8 mai 2026 à 20h45. La rencontre sera diffusée en direct sur Ligue 1+ et Ligue 1+2, avec également une diffusion en streaming via les plateformes partenaires.

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.



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Les enjeux du match

Deux dynamiques opposées s’affrontent à Bollaert. Côté lensois, les hommes de Pierre Sage occupent la deuxième place du championnat et veulent continuer à mettre la pression sur le Paris Saint-Germain en tête du classement. Une victoire permettrait aux Sang et Or de revenir provisoirement à trois points du PSG et d’assurer quasiment leur qualification directe pour la prochaine UEFA Champions League.

Pour Nantes, la situation est beaucoup plus critique. Les Canaris sont premiers relégables et n’ont quasiment plus le droit à l’erreur. Une défaite ce soir rapprocherait fortement le club d’une descente en Ligue 2 à deux journées de la fin.

Des absences importantes à Lens

Le RC Lens devra composer avec plusieurs forfaits et suspensions. Jonathan Gradit, Florian Thauvin et Allan Saint-Maximin sont notamment absents ou incertains, tandis qu’Adrien Thomasson et Neil El Aynaoui sont suspendus selon plusieurs médias spécialisés. Pierre Sage doit donc bricoler son onze de départ.

Les compositions probables

RC Lens : Risser – Ganiou, Baidoo, Sarr – Aguilar, Bulatovic, Haidara, Udol – Sotoca, Sima – Edouard.

FC Nantes : Lopes – Guilbert, Awaziem, Cozza, Tabibou – Kaba, Sissoko, Lepenant – Abline, Ganago, Cabella.

Le décor est planté pour une soirée électrique dans le Nord.