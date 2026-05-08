N’oubliez pas les paroles du 8 mai 2026 : Audrey reste maestro, quels gains ce vendredi soir ?

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N’oubliez pas les paroles du 8 mai 2026, 6 victoires pour Audrey – Audrey a signé deux nouvelles victoires ce vendredi soir dans le jeu musical de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Quels gains a-t-elle remporté aujourd’hui ? On vous dit tout !


N'oubliez pas les paroles du 8 mai 2026 : Audrey reste maestro, quels gains ce vendredi soir ?
Capture TF1


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N’oubliez pas les paroles du vendredi 8 mai 2026, Audrey continue

Dans le détail ce vendredi soir, Audrey n’a rien gagné sur la première émission et elle a ensuite remporté 1000 euro sur la seconde. Elle totalise ainsi 22 000 euros de gains en 6 victoires.

Audrey parviendra-t-elle à conserver son micro d’argent samedi soir aux côtés de Nagui ?

N’oubliez pas les paroles du replay de 8 mai

Si vous avez manqué les émissions de ce vendredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.


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