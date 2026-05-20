Un Si Grand Soleil du 21 mai : Clément sous le choc face aux terribles aveux de Claudine (résumé épisode 1927 en avance)



Publicité





Un si grand soleil du 21 mai 2026, spoiler résumé de l’épisode 1927 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 21 mai 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Becker essaie de joindre Claudine mais elle ne répond pas, il lui laisse un message. Pendant ce temps là, Sabine parle avec Hugo. Elle lui dit que Clément avait l’air sous le choc, Hugo comprend. Sabine pense que ça prouve qu’Atlan et sa mère avaient bien une relation. Hugo est surpris, il ne comprend pas qu’un adultère puisse encore les mettre dans cet état 25 ans après…

Au lycée, Noura vient parler à Salomé. Elle lui parle des chaussons d’escalade qu’elle a offert à Pablo, elle la remercie. Salomé est mal à l’aise. Noura pense que l’escalade va les rapprocher. Elle invite ensuite Salomé à manger des pizzas à la maison ce week-end, Salomé décline.



Publicité





Johanna retrouve Margot, qui semble ailleurs… Elle lui parle de la confrontation que sa soeur a demandé entre Loubet et le témoin. Johanna pense que c’est un coup de Claudine. Margot s’inquiète pour son client, elle dit qu’il mériterait qu’on le laisse tranquille.

A la fin de son cours, Sabine demande à Salomé ce qui se passe : elle la trouve complètement absente ! Salomé dit que tout va bien, Sabine insiste et lui dit que si elle a des problèmes elle peut lui parler. Elle lui demande de se reprendre, Salomé promet de faire des efforts. Quand elle ressort, Noura lui demande ce que lui a dit la prof. Quand Alexis se moque de Salomé, elle l’envoie balader et s’en va. Noura dit qu’elle a hâte de rencontrer Clara pour vérifier la version du sauvetage racontée par Pablo.

Noura demande ensuite à Pablo s’il sait ce qu’a Salomé. Il dit n’avoir rien vu mais Noura lui fait remarquer comment elle a parlé à Alexis… Elle pense que le souci c’est qu’elle n’a pas de mec et la solitude doit lui peser. Noura pense qu’elle irait bien avec Alexis, Pablo dit que c’est n’importe quoi… Après les cours, ils vont tous ensemble retrouver Clara dans une salle de jeux vidéos. Salomé la présente à tout le monde. Clara vante les mérites de Salomé. Elle dit même qu’elle ne regrette pas ce qui lui est arrivé car ça lui a permis de la rencontrer !

Au commissariat, Clément essaie toujours de joindre Claudine et tombe encore sur sa messagerie. Il décide d’aller directement au cabinet de Claudine pour lui parler. Il veut la vérité ! Becker lui parle du jour où Atlan a récupéré Sabine au lycée et qui l’a emmenée au restaurant. Claudine avoue qu’Atlan avait tout préparé : il est allé cherché Sabine et lui a dit que c’était elle qui l’avait envoyé. Il a ensuite appelé Claudine, il a exigé qu’elle fouille dans l’ordinateur de son mari pour avoir l’identité du témoin. Claudine a refusé mais il a menacé de s’en prendre à Sabine, avec qui il était au restaurant ! Il lui a laissé une heure, sinon elle ne reverrait jamais sa fille ! Claudine dit ne pas avoir réfléchi, elle n’a pensé qu’à sauver Sabine et elle a foncé à son bureau pour fouiller dans l’ordi et trouver les coordonnées du témoin. Elle a donné les infos à Atlan et est allée récupérer Sabine. Clément ne comprend pas qu’elle ne lui ait rien dit. Elle dit avoir totalement paniqué. Clément dit que le silence et le mensonge ont tout détruit entre eux.

Dans le tram, Clara est avec Salomé et l’interroge sur Pablo. Elle a compris qu’elle le kiffe. Salomé dit que ça la dégoûte vis à vis de Noura, elle se sent mal. Salomé demande s’il s’est passé un truc entre Pablo et elle, Salomé assure que non. Clara lui dit qu’elle est là si besoin. Salomé descend, Clara est dans ses souvenirs… Elle a vu ce qui s’est passé entre Pablo et Salomé !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Boris face à la vérité, Muriel inquiète, les résumés jusqu’au 5 juin 2026

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.