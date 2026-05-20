« L’Or bleu » : votre nouvelle série inédite ce 20 mai sur France 2 (histoire, interprètes)

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« L’Or bleu » au programme TV du mercredi 20 mai 2026 – Ce mercredi soir à la télé, France 2 débute la diffusion de la nouvelle série inédite « L’Or bleu ». Dans les rôles principaux, Barbara Probst, Samir Boitard, Tom Leeb, Eric Caravaca, et Déborah Krey.





A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV







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« L’Or bleu » : l’histoire

Trois femmes issues de générations différentes, unies par les liens du sang. Trois parcours de vie qui, sans qu’elles le sachent, les conduisent peu à peu à leurs origines. Au cœur de leur histoire : un secret enfoui depuis près d’un siècle, transmis de génération en génération.

À la faveur d’un été marqué par une sécheresse exceptionnelle, ce passé longtemps dissimulé refait surface à travers l’eau, révélant peu à peu ses mystères. Flore, la fille d’Alice, entreprend alors de reconstituer le puzzle familial et finit par faire éclater une vérité restée cachée pendant des décennies.



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Vos épisodes ce soir

Episode 1 : À l’été 1986, Alice et Franck Ravanel célèbrent leur mariage dans une ambiance de fête et de bonheur, convaincus que l’avenir leur appartient. Quarante ans plus tard, en 2026, un effondrement de terrain bouleverse le destin de la famille lorsque Flore Ravanel découvre le squelette de sa mère, Alice. Le capitaine Yacine Najar, chargé de l’enquête, lui révèle alors qu’Alice a été assassinée trente-cinq ans auparavant. Une vérité qui remet totalement en cause la version racontée par Franck, persuadé depuis toujours qu’elle les avait abandonnés pour partir avec son amant, Adjel Morad. Bien décidée à comprendre ce qui s’est réellement passé, Flore entreprend sa propre enquête et se confronte aux secrets, aux non-dits et aux mensonges qui rongent sa famille depuis des décennies. Si les soupçons se dirigent d’abord vers Adjel, le meurtre de Mathias Ravanel, quelques jours après le suicide de l’ancien ouvrier, vient semer le doute et relancer l’affaire.

Episode 2 : Mathias Ravanel fête avec ses proches le lancement du projet de forage de l’Aiglette, symbole d’espoir et d’avenir pour toute la famille. Quarante ans plus tard, en 2026, son corps est retrouvé sans vie dans sa piscine. Chargé de l’enquête, Yacine Najar découvre que Mathias utilisait illégalement de l’eau potable malgré les quotas drastiques imposés par la mairie, faisant naître de nouvelles tensions autour de l’affaire. Les soupçons se tournent alors vers Diego, son mari, avec lequel les relations étaient devenues particulièrement conflictuelles ces derniers mois. De son côté, Flore est persuadée que le meurtre de son oncle est lié à celui de sa mère, Alice. Déterminée à faire éclater la vérité, elle poursuit ses investigations malgré le manque de soutien de son fiancé, Tristan. Mais le mystère prend une nouvelle ampleur lorsque Yacine lui remet une alliance gravée au nom de « Costa », retrouvée parmi les ossements d’Alice.

Casting : interprètes et personnages

Avec Barbara Probst (Flore Ravanel), Samir Boitard (Capitaine Yacine Najar), Tom Leeb (Tristan Pageon), Éric Caravaca (Franck Ravanel), Déborah Krey (Alice Ravanel), Sylvie Granotier (Marie Costa / Ravanel), Bernard Verley (Milou Ravanel), Valérie Karsenti (Fanny Daumas), Éric Savin (Julien Daumas), Guilaine Londez (Solange Pageon)…