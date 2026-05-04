« Mariés au premier regard » du 4 mai 2026 : ce qui vous attend ce soir dans l’épisode 11 sur M6 (extrait vidéo)

Par /

Publicité

« Mariés au premier regard » du 27 avril 2026 – Ce soir et comme chaque lundi, M6 poursuit la diffusion de la saison 10 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd’hui, la suite des histoires entre Julie et Mathieu, Mélanie et Antoine, et Lucile et Alexandre.


Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur M6+

« Mariés au premier regard » du 4 mai 2026 : ce qui vous attend ce soir dans l'épisode 11 sur M6 (extrait vidéo)
© IA / M6


Publicité

« Mariés au premier regard » du 4 mai, au programme ce soir

Entre Julie et Mathieu, rien ne va plus ! Ces deux là sont dans une impasse juste avant le bilan de l’aventure. Et Julie va finalement proposer à Mathieu de divorcer…

Au Maroc, le voyages de noces va mal tourner pour Mélanie et Antoine. Alors que Lucile raconte son bonheur à sa soeur, celle-ci font en larmes. Ses tentatives pour se rapprocher d’Antoine tombent à l’eau, elle est désemparée en voyant que c’est l’inverse pour sa soeur.


Publicité

Vous découvrirez aussi ce soir deux nouveaux célibataires prêts à se marier : Margaux et Christophe. Ils sont compatibles à 82% !

« Mariés au premier regard », rappel de la présentation de la saison 10

Cette saison, les célibataires lanceront des défis aux expertes Marie Tapernoux et Estelle Dossin, qui devront répondre aux demandes les plus audacieuses : dire “oui” à Gibraltar sans jamais s’être vus ou encore épouser un homme ou une femme sans distinction. Les rebondissements seront au rendez-vous, notamment avec une situation inédite : l’annulation d’un mariage le jour même de la cérémonie. Plongez au cœur de l’expérience comme si vous y étiez : lors de plusieurs mariages, l’identité de l’un des mariés ne sera révélée qu’au moment du premier regard.

Extrait vidéo

« Mariés au premier regard » revient ce soir sur M6.

A LIRE AUSSI
Enquête Exclusive du 3 mai 2026 : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6
Enquête Exclusive du 3 mai 2026 : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6
66 minutes du 3 mai 2026 : sommaire et reportages
66 minutes du 3 mai 2026 : sommaire et reportages
Audiences 2 mai 2026 : « Les mystères des grottes du Régulus » leader devant « The Voice »
Audiences 2 mai 2026 : « Les mystères des grottes du Régulus » leader devant « The Voice »
Zone Interdite du 3 mai : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6
Zone Interdite du 3 mai : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6


Publicité


Retour en haut