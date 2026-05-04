« Mariés au premier regard » du 4 mai 2026 : ce qui vous attend ce soir dans l’épisode 11 sur M6 (extrait vidéo)

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« Mariés au premier regard » du 27 avril 2026 – Ce soir et comme chaque lundi, M6 poursuit la diffusion de la saison 10 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd’hui, la suite des histoires entre Julie et Mathieu, Mélanie et Antoine, et Lucile et Alexandre.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur M6+







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« Mariés au premier regard » du 4 mai, au programme ce soir

Entre Julie et Mathieu, rien ne va plus ! Ces deux là sont dans une impasse juste avant le bilan de l’aventure. Et Julie va finalement proposer à Mathieu de divorcer…

Au Maroc, le voyages de noces va mal tourner pour Mélanie et Antoine. Alors que Lucile raconte son bonheur à sa soeur, celle-ci font en larmes. Ses tentatives pour se rapprocher d’Antoine tombent à l’eau, elle est désemparée en voyant que c’est l’inverse pour sa soeur.



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Vous découvrirez aussi ce soir deux nouveaux célibataires prêts à se marier : Margaux et Christophe. Ils sont compatibles à 82% !

« Mariés au premier regard », rappel de la présentation de la saison 10

Cette saison, les célibataires lanceront des défis aux expertes Marie Tapernoux et Estelle Dossin, qui devront répondre aux demandes les plus audacieuses : dire “oui” à Gibraltar sans jamais s’être vus ou encore épouser un homme ou une femme sans distinction. Les rebondissements seront au rendez-vous, notamment avec une situation inédite : l’annulation d’un mariage le jour même de la cérémonie. Plongez au cœur de l’expérience comme si vous y étiez : lors de plusieurs mariages, l’identité de l’un des mariés ne sera révélée qu’au moment du premier regard.

Extrait vidéo

"Je suis contente pour toi"

Après un double mariage, les deux sœurs vont vivre ensemble un voyage au Maroc. Mais le bonheur de l'une va accentuer le malheur de l'autre 😲❤️#MAPR, lundi à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/cS5cl6ui2h — M6 (@M6) May 2, 2026

« Mariés au premier regard » revient ce soir sur M6.