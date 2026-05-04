« bref.2 » : votre nouvelle série ce soir sur TF1 (4 mai 2026)

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« bref.2 » au programme TV du lundi 4 mai 2026 – Ce lundi soir, TF1 diffuse la nouvelle série « bref.2 ». Une série signée Kyan Khojandi et Bruno Muschio inédite en clair mais déjà diffusée sur Canal+.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







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« bref.2 » du 4 mai 2026, les épisodes

Episode 1 « bref. Tout redémarre » : Ça y est, il a 40 ans. Il s’apprête à célébrer cet anniversaire, mais rien ne se passe comme il l’avait imaginé. Il ne vit plus seul, sans que cela corresponde à ce qu’il espérait, et les rencontres qu’il fait sont elles aussi loin de ses attentes. Face à ce décalage, l’heure est au bilan : après une nouvelle conversation avec lui-même, il prend une décision — tenter enfin de faire les choses correctement, assumer ses choix et, si possible, faire les bons.

Episode 2 « bref. C’était trop tard » : Une nouvelle colocation, un nouveau travail, de nouvelles rencontres : peu à peu, tout semble se mettre en place. Puis, un après-midi à la piscine avec Baptiste et sa fille, une évidence s’impose à lui au sujet de son père — un point sensible, sans doute la clé pour aller mieux. Reste maintenant à trouver le bon moment pour aborder le sujet avec lui…



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Episode 3 « bref. C’est une question de point de vue. » : Un événement imprévu vient bouleverser toute la famille. Fidèle à lui-même, il se contente d’observer les réactions de chacun. Parallèlement, il se remet à enchaîner les rendez-vous, à jouer un rôle — et ça fonctionne… jusqu’à un certain point. Peut-être que la véritable solution serait simplement d’être plus sincère, surtout dans ses relations amoureuses.

Personnages et interprètes

Avec : Kyan Khojandi (Je), Laura Felpin (Billie), Baptiste Lecaplain (Baptiste), Bérangère Krief (Marla), Alice David (Sarah), Keyvan Khojandi (Keyvan), Mikaël Alhawi (Ben), Dedo (Julien), Morgane Cadignan (Femme spoiler), Freddy Gladieux (Homme spoiler), Grégoire Ludig (Médecin de Je), Arsen Cheruel (Je 12 ans), Marwane Kasdi (Ben 15 ans), Nadhir Kherfi (Garçon), Emmanuel Galliot (Doublure Je 38 ans), Pascal Blanc (Doublure Je 37 ans), Simon Fourmy (Doublure Je 30 ans), Raphaël Carlier (Jérôme), Mariama Gueye (Anaïs), Jade Guisguillert (Gloria), Xavier Lacaille (Mec Marla), Maghla (Meuf Marla), Bertrand Usclat (Louis), Camille Giry (Camille), GiedRé (Actrice Marla), Xavier Claudon (Youtubeur), Ambre Larrazet (Femme Jean-Jacques), Elsa de Belilovsky (Maîtresse Je école primaire), Jules Mariot (Je 7 ans), Orelsan (Orel), Gringe (Gringe), Djilsi (Brange), Seb La Frite (Manusan), Eric Reynaud-Fourton (Père de Je), Lucien Maine (Mec bourré fin de soirée), Léa Elka (Fille date Ikea 2), Kheiron (Kheiron)