Le Voyageur du 4 mai : vos épisodes ce soir sur France 3



Publicité





Le Voyageur du 4 mai 2026 – Ce soir sur France 3, c’est des rediffusions de la série « Le Voyageur » vous attendent. Au programme, deux anciens épisodes.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne mais aussi replay, avant-première et streaming vidéo sur France.TV.







Publicité





Le Voyageur du 4 mai 2026, vos épisodes

« La forêt perchée » : Yann Kandinsky est sollicité par la commissaire Macéna, qui a reçu une lettre singulière — une lettre que lui seul semble en mesure de prendre au sérieux. Elle est signée Michaël, un garçon de 10 ans, qui implore la police de capturer le « monstre » responsable de plusieurs disparitions dans la forêt. Cette présence inquiétante lui interdit désormais l’accès au sous-bois, un véritable drame pour cet enfant solitaire qui y passait tout son temps, passionné par les plantes, les pierres et les arbres.

Convaincu que le monstre se cache à Murce, son propre village, Michaël recommande une enquête discrète afin de ne pas éveiller les soupçons. Et si la police refuse d’agir, il affirme qu’il tentera lui-même de piéger le coupable, en utilisant la seule arme à sa disposition : la ruse. Dix ans… Kandinsky est à la fois bouleversé et stupéfait par cet appel à l’aide. De son côté, Macéna a vérifié certains éléments : deux ans plus tôt, une femme de 42 ans a effectivement disparu dans cette forêt, sans jamais être retrouvée…



Publicité





Avec Bruno Debrandt (Yann Kandinsky), Maëlle Mietton (Commissaire Elise Macena), Bruno Solo (Major Calas), Marie Denarnaud (Valentine Miguet), Stéphane Henon (Stéphane Pierrat), Véronique Frumy (Rose Miguet), Martin Verset (Michaël).

« Le roi nu » : La commissaire confirme à Kandinsky qu’un unique prédateur est à l’origine des nombreux crimes consignés dans l’étrange cahier retrouvé dans le van. Dès lors, il se lance sur sa piste. Mais au fil de l’enquête, la situation s’inverse : de traqueur, Kandinsky devient à son tour la cible d’un adversaire redoutable.

Avec : Bruno Debrandt (Yann Kandinsky), Jeanne Bournaud (Andréa Koller), Charlie Dupont (Devreau), Maëlle Mietton (Elise Macena), Hubert Delatre (Juge Perron), Warren Zavatta (Henri Bonal), Fayçal Safi (Major Lamar), Sophie Le Tellier (Claudia), Nadine Marcovici (Nadine Lombard), Mireille Herbstmeyer (Maria), Julia Duchaussoy (Alice), Lucile Marquis (Valerie Flamant), Bernard Blancan (Pierre Herman), Maxime Bailleul (Paul Guibal), Olivia Harkay (Corinne Allard), Thierry Gibault (Le Père Supérieur) et Philippe Jeusette (Luc Novak).