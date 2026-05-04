« Mariés au premier regard » : Margaux et Christophe vont-ils se dire oui et se marier ? Réponse !

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Alors que le 11ème épisode de la saison 10 de « Mariés au premier regard » était diffusé ce lundi soir sur M6, un nouveau mariage était sur le point de se dérouler.





Vous êtes déjà impatient de savoir si Margaux et Christophe vont se dire oui lors du mariage à Gibraltar ? On a déjà la réponse !







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Dans l’épisode 12 lundi prochain sur M6, vous allez découvrir que Margaux va plaire à Christophe au premier regard. Il est très timide et se demande si c’est réciproque. Et justement, Margaux n’est pas à l’aise et n’a pas ressenti la même chose, elle a envie de partir !

De son côté, Mathieu va décider de divorcer de Julie. Elle va lui demander une seconde chance mais il a pris sa décision et ne reviendra pas dessus.



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Quant à Jenna et Laurent, à Marseille, tous les voyants sont au vert. Ils se voient le plus souvent possible et ils sont plus heureux que jamais !

Mais pour en savoir plus, rendez-vous le lundi 11 mai pour suivre l’épisode 12 de « Mariés au premier regard » !