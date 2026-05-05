« Citadel » : votre nouvelle série ce soir sur M6 (5 mai 2026)

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« Citadel » du 5 mai 2026 – Ce samedi soir, M6 lance la nouvelle série inédite « Cotadel ». Au programme ce soir, pas moins de 6 épisodes à la suite !





A découvrir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur M6+ pour le replay.







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Présentation de la série

Tout ce que vous pensiez savoir n’est qu’illusion… Il y a huit ans, Citadel, une agence d’espionnage indépendante opérant à l’échelle mondiale, a été anéantie par l’organisation Manticore. Ses meilleurs agents, Mason Kane et Nadia Sinh, ont échappé de justesse à la mort, mais ont perdu la mémoire. Aujourd’hui, huit ans plus tard, Bernard Orlick, ancien collègue de Mason, refait surface et lui demande son aide pour empêcher Manticore de prendre le contrôle du monde.

« Citadel » du 5 mai 2026 : vos épisodes inédits

Saison 1 – épisode 1 : L’énigme humaine

Huit ans auparavant, Citadel, une agence d’espionnage indépendante opérant à l’échelle mondiale, a été détruite par l’organisation Manticore. Ses agents d’élite, Mason Kane et Nadia Sinh, ont survécu de justesse, mais ont perdu la mémoire. Aujourd’hui, Mason, désormais connu sous le nom de Kyle Conroy, mène une existence tranquille, sans aucun souvenir de son passé. Lorsque son ancien collègue Bernard Orlick reprend contact avec lui, il réalise que son identité a été effacée après la chute de Citadel. Ensemble, ils doivent stopper Manticore, qui menace d’imposer un nouvel ordre mondial.



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Saison 1 – épisode 2 : Les espions préfèrent la nuit

Mason et Bernard se rendent à New York pour récupérer la Mallette X, qui renferme les codes de toutes les armes nucléaires mondiales, avant qu’elle ne tombe définitivement entre les mains de Manticore. Lorsqu’il apprend qu’une personne liée à son ancienne vie est encore en vie, Mason est prêt à tout pour la retrouver.

Saison 1 – épisode 3 : Ténèbres infinies

Mason et Nadia trouvent refuge dans une ancienne planque, où des souvenirs de leur relation passée commencent à refaire surface. Ils découvrent qu’un ancien allié, capable de les aider à neutraliser Manticore, est détenu au Maroc. Pour le libérer, ils doivent passer par un puissant chef de la pègre locale, tandis que leur mission devient de plus en plus périlleuse à mesure que les secrets émergent.

Saison 1 – épisode 4 : Dis-lui tout

Après la révélation choc concernant la véritable identité d’Abby, les liens entre Mason, Nadia et Celeste se précisent. Arrivés au Maroc, Mason et Nadia mettent leur vie en danger pour libérer leur allié. Mais leurs retrouvailles prennent une tournure dramatique lorsqu’ils sont confrontés à une accusation accablante.

Saison 1 – épisode 5 : Le temps fait de nous des ennemis

Contraints de s’allier, Nadia, Mason et Carter tentent d’échapper à Manticore tout en protégeant la Mallette X. Mais les soupçons qui pèsent sur l’un d’eux s’intensifient, jusqu’à provoquer une confrontation aussi inévitable qu’explosive.

Saison 1 – épisode 6 : La pluie du matin efface les secrets de la nuit

Alors que l’un des leurs est retenu en otage par Manticore, Mason, Nadia et Carter prennent tous les risques pour le sauver et déjouer les plans de l’organisation. En pleine menace nucléaire, la véritable identité de la taupe infiltrée au sein de Citadel est enfin révélée.