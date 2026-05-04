Un Si Grand Soleil du 5 mai : Jérémy interrogé, Nathalie piégée par Claudine (résumé épisode 1915 en avance)

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Un si grand soleil du 5 mai 2026, spoiler résumé de l’épisode 1915 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 5 mai 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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La police a perquisitionné chez les Beaulieu, Alex découvre une lettre pour Nathalie…

Becker est avec Janet, il a trouvé que Jérémy avait mauvaise mine. Il s’inquiète, Janet essaie de dédramatiser. Clémence hésite à l’aider financièrement, elle lui dit de faire ce qu’il veut. Elle avoue avoir du mal à le plaindre, Clément regrette tout ce gâchis. Janet est convaincue qu’il va s’en sortir. Pendant ce temps là, Jérémy tente d’appeler Isaure, il tombe sur sa messagerie.



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Nathalie prend un café avec Bertier, elle lui parle de la haine dans les yeux de Jeanne. Il pense que c’est l’héritage qui l’a rendue folle. Nathalie dit qu’elle aurait préféré ne jamais les rencontrer. Mais Bertier pense que ça lui a fait du bien de savoir la vérité sur son père. Et il faut voir le positif : il valait mieux rencontre les Beaulieu tard que de passer sa vie avec gens comme eux ! Nathalie veut faire le deuil de cette famille, Bertier lui parle de l’héritage pour se consoler…

Jérémy arrive au commissariat et croise Becker, qui ne comprend pas. Aude explique à Clément que c’est le compagnon d’Isaure, Becker précise que c’est son neveu. Aude interroge Jérémy, il dit que c’est sa copine. Il l’a vue il y a 2 jours, il demande pourquoi elle lui pose des questions sur elle. Aude annonce qu’elle a été retrouvée morte hier sur la plage. Jérémy est sous le choc. Il explique qu’ils sont ensemble depuis environ 3 mois, ils se sont rencontrés à la fac. Ils se sont vus le soir de sa mort, ils ont mangé au restaurant et se sont balader sur le front de mer. Il dit qu’ils n’ont pas passé la nuit ensemble car Isaure devait donner une conférence le lendemain.

Claudine est avec Nathalie au sujet de l’héritage. Elle lui dit que ça va se chiffrer à plusieurs millions d’euros mais la procédure va prendre du temps, surement des années. Nathalie dit qu’elle ne pourra pas la payer, Claudine propose de s’arranger en prenant un pourcentage sur sa part d’héritage. Elle a préparé un contrat sur la base de 30% ! Elle lui demande de lire et signer, Nathalie dit avoir de la chance d’être tombée sur elle. Au moment de signer, Nathalie reçoit un appel de la police.

Aux Sauvages, Gary demande à Emma comment va sa maman. Emma dit que c’est un moment compliqué. Gary l’assure de son soutien. Emma découvre les nouveaux noms des plats donnés par Gary… Elle pense que ce n’est pas ce que leurs clients recherchent.

Paloma parle avec Kira de l’appel à témoins de la police au sujet de la mort d’Isaure. Ils vont faire un article. Paloma va sur place à la fac.

Nathalie retrouve Alex au commissariat. Il lui dit avoir récupéré une lettre qui la concerne… C’est son père qui lui a adressé. Il lui a fait une copie qu’elle peut garder. Dehors, Nathalie s’assoit sur un banc pour la lire. Il l’avait écrit pour ses 18 ans, il regrettait de l’avoir abandonnée quand elle avait un an.

Devant la fac, Paloma retrouve Manu. Ils sont tous les deux là Isaure. Au même moment, José vient encore de la marchandise à Alix. Alix n’est pas regardante mais veut des factures…

Nathalie fait lire la lettre à Emma. Elle est très touchée, Nathalie avoue avoir pleuré. Elles se demandent pourquoi il ne lui a jamais envoyé la lettre. Nathalie est contente d’avoir des réponses à ses questions : il regrettait et pensait à elle. Elle dit qu’elle va pouvoir avancer et la remercie.

Hugo fait l’autopsie d’Isaure. Aude et Manu font le point avec Becker. Hugo les rejoint : Isaure n’avait pas d’eau dans les poumons, elle n’est pas morte noyée et le corps a été déplacé post-mortem. C’est donc bien un homicide !

Sur la plage, Jérémy marche, seul. Il écoute un message vocal d’Isaure, qui voulait le voir le soir car elle avait besoin de lui parler, elle disait que c’était important. Jérémy pleure.

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