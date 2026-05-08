Mask Singer du 8 mai 2026 : le prime 3 ce soir, quel enquêteur mystère est sous la Patate ?

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Mask Singer du 8 mai 2026 – C’est ce soir qu’aura lieu le troisième prime de la saison 9 de « Mask Singer ». Camille Combal et les enquêteurs seront aux côtés des derniers costumes de la saison mais aussi d’un nouvel enquêteur mystère : qui est sous la Patate ?





Branchez-vous sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour découvrir des bonus supplémentaires et/ou revoir l’émission en replay.







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Mask Singer du 8 mai 2026, de nouveaux costumes et un enquêteur mystère sous la Patate

Après Booder, Mask Singer accueille un nouvel enquêteur mystère qui se cache sous le costume de la Patate. Michaël Youn, Chantal Ladesou, Laurent Ruquier et Kev Adams tenteront de percer son identité au cours d’une enquête express.

Place aussi à la découvertes des dernier costumes de la saison. Alors que l’Avocat a du se démasquer il y a deux semaines et la Panthère la semaine dernière, ce soir place au Caillou, la Vénitienne, le Gorille, le Pharaon, et le Sanglier.



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VIDÉO extrait du prime 3 du 8 mai 2026