Audiences 7 mai 2026 : « On a retrouvé la 7ème compagnie » leader devant « Cassandre »

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Audiences 7 mai 2026 – C’est TF1 qui est arrivé en tête des audiences jeudi soir avec la rediffusion du film « On a retrouvé la 7ème compagnie », qui a rassemblé 3,48 millions de téléspectateurs pour 20,4% de pda.





C’est loin devant France 3 avec la rediffusion d’un épisode de la série « Cassandre », qui a été suivi par 2,86 millions de téléspectateurs en moyenne pour 16,5% de pda.







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Audiences 7 mai 2026 : les autres chaînes

M6 complète le podium avec la suite de la saison 17 de « Top Chef », qui a réuni 1,25 million de téléspectateurs pour 7% de pda.

France 2 suit avec le numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial », qui a rassemblé 1,10 million de téléspectateurs pour 6,6% de pda.



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Source chiffres audiences : Médiamétrie