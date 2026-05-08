Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay épisode 10 du 8 mai 2026)

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Pékin Express du vendredi 8 mai 2026, éliminé – C’est parti pour la dixième étape de « Pékin Express : au royaume des dragons ». On retrouve les binômes pour le départ du quart de finale, en Thaïlande.


Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay épisode 10 du 8 mai 2026)
© IA / PATRICK ROBERT / M6


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Stéphane annonce des quarts de finale avec une toute nouvelle règle, jamais utilisée à ce stade de la compétition : les équipes groupées. Ils vont faire tout l’étape à 4 ! L’objectif : creuser l’écart sur les 4 autres pour gagner ensemble. Les 4 derniers iront en duel final !

Pour décider des équipes groupées, une mission de départ est organisée. Il s’agit de construire un temple, une sorte de casse-tête géant. Le gagnant de l’épreuve pourra choisir son binôme.

Julien et Sébastien remportent l’épreuve, ils choisissent de s’associer à Thelma et Claire.


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Les deux équipes de deux binômes s’affrontent tout au long de l’étape. Et c’est aussi à 4 qu’ils doivent chercher un logement pour la nuit ! Pas facile mais tous finissent par trouver.

Le lendemain, une nouvelle mission les attend. Et à la fin de l’étape, surprise : c’est une victoire d’Anthony et Anna, et Laurent et Frédéric !

Et le binôme éliminé est…

Place au duel final, même cette fois en binômes ! Julien et Sébastien affrontent Thelma et Claire. Et c’est finalement Thelma et Claire qui remportent le duel ! Julien et Sébastien sont donc éliminés aux portes de la demi-finale. Ils décident d’offrir aux filles leurs deux amulettes.

Pékin Express : au royaume des dragons, le replay de l’épisode 10

Si vous avez loupé ce 10ème épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur M6+. 👉 Rendez-vous vendredi prochain à 21h10 sur M6 pour la demi-finale de « Pékin Express : au royaume des dragons ».

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