Mask Singer : quels sont les nouveaux indices sur l’Âne dévoilés dans le prime 4 ?

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Le quatrième prime de « Mask Singer », actuellement diffusé sur TF1, continue de faire avancer l’enquête autour de l’Âne. Déjà présenté comme une personnalité très compétitive et liée au sport lors de sa première apparition, ce costume a dévoilé de nouveaux indices ce soir… et certains pourraient bien être déterminants.











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De nouveaux indices dévoilés ce soir

Voici les nouveaux éléments révélés dans le magnéto de l’Âne :

☀️ Le soleil : un symbole qui pourrait évoquer une personnalité solaire, positive ou liée à une région ensoleillée.

🛂 Un passeport avec des tampons Belgique, Suisse, France et Tahiti : l’Âne semble énormément voyager et avoir un parcours très international.



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✈️ “Il voyage trop” : un indice qui confirme une vie constamment entre deux avions, probablement à cause de sa carrière.

🥜 Du beurre de cacahuètes : un détail étonnant, qui pourrait être lié à une habitude personnelle, à l’Amérique du Nord ou au sport.

🔢 Le nombre 50 : un chiffre mystérieux qui pourrait faire référence à un âge, un record, un numéro ou un événement marquant.

Une personnalité sportive qui se confirme ?

Ces nouveaux indices viennent compléter ceux déjà dévoilés lors de son arrivée dans la compétition : podium, médaille d’or, baskets, panier de basket ou encore maillot des Chicago Bulls.

La piste d’un sportif de haut niveau semble donc plus crédible que jamais, avec en plus une carrière qui l’aurait amené à voyager partout dans le monde.

L’Âne brouille encore les pistes

Malgré tous ces éléments, l’identité de l’Âne reste encore très mystérieuse. Entre références au basket, voyages internationaux et détails plus inattendus comme le beurre de cacahuètes, les enquêteurs ont encore du travail avant de parvenir à le démasquer.

Une chose est sûre : l’Âne fait déjà partie des costumes les plus intrigants de cette saison de Mask Singer.