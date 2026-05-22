Mask Singer : qui se cache sous la Vénitienne ? Nouveaux indices et pronostic !

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Le quatrième prime de « Mask Singer », actuellement en cours de diffusion sur TF1, a permis d’en apprendre un peu plus sur la mystérieuse Vénitienne.





Déjà repérée lors du prime précédent grâce à sa voix impressionnante, la candidate continue d’intriguer les enquêteurs… mais aussi les téléspectateurs. Et ce soir, de nouveaux indices ont été dévoilés dans son magnéto.







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De nouveaux indices dévoilés

Voici les nouveaux éléments aperçus ce vendredi soir :

🥊 Des gants de boxe : un indice qui pourrait symboliser le combat, la persévérance ou un lien avec le sport.



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👕 Un tee-shirt avec la lettre “M” acheté en double : probablement l’indice le plus mystérieux de la soirée, qui pourrait faire référence à une personne, un artiste ou une habitude particulière.

🛁 Une serviette de bain : un objet du quotidien qui cache peut-être une référence à une émission, une publicité ou un souvenir précis.

Une chanteuse révélée par un télé-crochet

Pour rappel, les précédents indices orientaient déjà très fortement vers une chanteuse :

🎤 une voix puissante et parfaitement maîtrisée ;

📀 une référence au “Top 200” ;

🎭 son goût pour la scène ;

📺 le fait qu’elle se soit fait connaître grâce à un télé-crochet.

Notre pronostic sur la personnalité derrière le masque

Des éléments qui avaient déjà permis aux enquêteurs d’avancer plusieurs pistes. Chez Stars-Actu, une personnalité semble désormais se détacher : Sarah Schwab.

Révélée au grand public grâce à ses talents vocaux et ses imitations, la jeune artiste a participé à The Voice et pourrait correspondre à plusieurs indices dévoilés depuis le début de l’aventure. Sa voix, son aisance sur scène et son parcours collent particulièrement bien au profil de la Vénitienne.

Malgré cette piste de plus en plus crédible, rien n’est encore confirmé dans Mask Singer, où les fausses pistes sont nombreuses.

Reste désormais à savoir si les prochains indices viendront confirmer l’intuition de Stars-Actu… ou si la Vénitienne parviendra encore à surprendre tout le monde !