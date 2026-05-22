Un Si Grand Soleil du 25 mai : Margot découvre le vrai visage d’Atlan ! (résumé épisode 1929 en avance)

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Un si grand soleil du 25 mai 2026, spoiler résumé de l’épisode 1929 en avance – Que va-t-il se passer lundi dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 25 mai 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Clément semble soucieux, il appelle Claudine pour lui dire qu’ils doivent se parler. Pendant ce temps là, Pablo tente de négocier une augmentation de son argent de poche. Hugo refuse, il lui dit de chercher du travail. Sabine reçoit un message de sa mère, elle dit être débordée. Sabine comprend qu’elle l’évite car elle ne veut pas lui expliquer ce qui s’est passé avec son père il y a 25 ans… Hugo et Sabine sont convaincus qu’ils cachent quelque chose de grave.



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Eve rappelle à Manu que ce soir ils ont un dîner avec Charles. Elle aimerait sa réponse pour savoir s’il accepte d’être le parrain de Toma. Manu ne voit pas pourquoi il refuserait. Il dit qu’il va rentrer tard, il ne pourra pas l’aider. Eve dit qu’elle a une petite journée… Il l’interroge sur ses cours en prison, elle assure que ça se passe bien.

Clément et Claudine sont ensemble, ils réfléchissent à comment faire. Clément pense qu’ils n’ont plus le choix : il faut tout dire à la juge Alphand sur ce qui s’est passé sur l’affaire Maude Serra. Claudine rappelle les risques, Clément en est conscient mais c’est le seul moyen d’innocenter Jérémy et empêcher Atlan de recommencer.

Manu et Aude sont avec la juge. Ils ont fait les recherches qu’elle a demandé sur Michel Fessard mais ça n’a rien donné. C’est un entrepreneur sans histoire et sans antécédent. Et la géolocalisation de son téléphone colle avec son témoignage. Cécile fait toujours le lien avec l’histoire du témoin sur l’affaire Serra. Elle veut qu’ils continuent de chercher. Claudine appelle Cécile pour demander à la voir avec le commissaire Becker, c’est urgent et important.

Eve est avec la détenue qu’elle aide. Elle lui rapporte que Nathalie Gimenez fait peur à tout le monde et elle a accès à plein de trucs. Elle continue son business depuis la prison, elle a accès à l’argente et au pouvoir qui va avec. Elle met en garde Eve : elle est dangereuse !

Charles est au téléphone avec Muriel, il s’inquiète du diner chez Eve. Muriel lui dit d’accepter d’être le parrain de Toma mais Charles dit que c’est impossible. Muriel s’inquiète qu’Eve se doute de quelque chose. Elle raccroche quand Boris la rejoint, il demande si c’était Charles. Il ne comprend pas, Charles ne lui répond plus. Muriel dit qu’il ne se remet pas de la mort d’Eliott.

Cécile retrouve Claudine et Becker dans son bureau. Ils annoncent vouloir lui parler de l’affaire Maude Serra. Claudine prend la parole, elle avoue ce qu’elle a fait à l’époque : Atlan a fait pression sur le témoin, c’est ce qui lui a permis d’être disculpé. Elle avoue que c’est elle qui l’a aidé, elle lui a fourni l’adresse du témoin, trouvé dans l’ordinateur de Becker. Il confirme qu’il était au courant et il n’a rien dit. Cécile leur rappelle la gravité des faits, ils disent en être conscient et être prêts à assumer.

Margot est avec Atlan, elle est emballée par les cours qu’elle va donner à la fac. Ils trinquent, Atlan lui parle de son prochain livre et lui propose de travailler ensemble. Margot est surprise, elle ne sait pas quoi dire.

Manu retrouve Eve plus tôt que prévu. Elle cache ce qu’elle faisait sur son ordinateur et attend qu’il parte à la douche pour s’y remettre…

Becker est avec Janet, il espère qu’ils n’auront pas tout dit au juge pour rien. Janet demande ce qu’ils risquent. Il lui dit que juridiquement ils ne risquent mais le parquet pourrait ouvrir une enquête et ça serait plus compliqué pour leurs carrières. Ils pourraient tous les deux être sanctionnés. Clément pourrait être mis au placard ou être muté loin. Mais il dit qu’il s’en fiche, sa conscience est soulagée et il se sent mieux. Janet assure que quoiqu’il arrive, elle le suivra. Il lui dit qu’elle est une femme épatante.

Eve demande à Charles s’il a réfléchi à sa proposition. Il est mal à l’aise et dit qu’il ne sait pas trop si c’est une bonne idée… Eve insiste. Elle finit par dire qu’elle a l’impression qu’il y a quelque chose qu’il ne lui dit pas… Il lui dit que non et finit par accepter. Eve est ravie, ils trinquent.

Atlan raccompagne Margot à sa voiture, il propose d’aller dîner. Elle décline, elle préfère rentrer. Atlan lui caresse le visage, elle lui dit qu’elle ne voit pas les choses comme ça… Il l’embrasse sur la joue, elle le gifle et monte en voiture !

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Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.