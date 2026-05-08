Mask Singer : quels sont les premiers indices sur la Momie ?

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Le troisième prime de « Mask Singer », actuellement en cours sur TF1, continue de dévoiler de nouveaux personnages mystérieux. Et parmi eux, la Momie intrigue déjà énormément les enquêteurs !





Avec son univers inspiré de l’Égypte antique et son allure impressionnante, ce costume semble cacher une personnalité bien connue du public… et probablement habituée aux projecteurs.







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Des indices très orientés vers le cinéma et la télévision

Voici les premiers éléments révélés dans le magnéto de la Momie :

📺 Ce n’est pas la première fois qu’on la voit sur un écran : un indice clair qui confirme une personnalité déjà connue du grand public grâce à la télévision ou au cinéma.



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👥 Elle a été en bande durant sa carrière : la Momie semble avoir connu une aventure collective, peut-être dans un groupe, une troupe ou une émission culte.

🎬 La filmographie de Sophie Marceau : une référence importante qui pourrait évoquer un lien professionnel, une inspiration ou un univers proche du cinéma français.

⭐ Une étoile à Hollywood : un indice prestigieux qui fait immédiatement penser à une carrière reconnue à l’international ou à un lien avec le célèbre Walk of Fame.

Une personnalité du petit ou du grand écran ?

🇬🇧 L’anglais est sa langue natale : un indice donné par Michaël Youn, qui pense avoir reconnu la célébrité cachée derrière la Momie.

🎤 Elle a participé aux Enfoirés avec Michaël Youn : un nouvel élément qui confirme un lien avec le célèbre spectacle des Les Enfoirés.

Avec ces premiers indices, la piste d’une actrice ou d’une personnalité du monde du divertissement semble déjà se dessiner.

Le lien avec Sophie Marceau et l’indice de l’étoile hollywoodienne donnent une dimension très cinéma à cette enquête, tandis que la notion de “bande” pourrait orienter vers une carrière démarrée en groupe ou dans une émission collective.

Une arrivée déjà remarquée

Pour sa première apparition dans Mask Singer, la Momie a déjà réussi à captiver les enquêteurs avec des indices prestigieux et mystérieux.

Reste maintenant à savoir si les prochaines révélations permettront de faire émerger une vraie piste… ou si la Momie continuera à brouiller totalement les cartes !