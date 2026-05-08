Mask Singer : quels sont les premiers indices sur la Vénitienne ?

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Le troisième prime de « Mask Singer », actuellement diffusé sur TF1, continue de dévoiler ses nouveaux personnages… et la Vénitienne a déjà fait forte impression !





Avec son costume élégant et mystérieux inspiré du carnaval de Venise, cette candidate a surtout bluffé tout le monde par sa prestation vocale. Dès les premières notes, une chose est devenue évidente : la Vénitienne est une chanteuse.







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Des indices très orientés vers la musique

Voici les premiers éléments révélés dans son magnéto :

🎶 2000 : un chiffre qui pourrait faire référence aux années 2000, à un album ou à une date importante de sa carrière.



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❤️ “Elle marche à la passion” : un indice qui évoque une artiste guidée par l’émotion et l’intensité.

🌅 “Le jour 1” : une référence intrigante, qui pourrait être liée à un titre, un début de carrière ou un moment marquant.

🎭 Elle adore jouer : la Vénitienne semble avoir un goût prononcé pour la scène, le spectacle ou peut-être même la comédie.

☎️ Un téléphone : un symbole mystérieux qui pourrait évoquer un tube, une émission ou un événement précis.

💻 Des haters : un indice très moderne, qui suggère une personnalité exposée médiatiquement et habituée aux critiques sur les réseaux sociaux.

📀 Top 200 : une référence claire au succès musical et aux classements.

🐐 Les animaux à cornes : un indice plus énigmatique, qui pourrait faire référence à un signe astrologique, un symbole ou un univers particulier.

🎤 Elle s’est fait connaître grâce à un télé-crochet : un indice majeur qui oriente clairement vers une chanteuse révélée dans une émission musicale.

Une voix qui ne laisse aucun doute

Mais au-delà des indices, c’est surtout sa prestation qui a marqué les enquêteurs et le public. Avec une voix puissante et parfaitement maîtrisée, la Vénitienne a immédiatement confirmé qu’elle était une chanteuse professionnelle.

Les enquêteurs semblent déjà convaincus qu’il s’agit d’une artiste habituée aux grandes scènes et aux succès musicaux.

Une candidate déjà redoutable

Avec son élégance, ses indices mystérieux et son talent vocal évident, la Vénitienne s’impose déjà comme l’un des costumes les plus marquants de ce troisième prime de Mask Singer.

Reste désormais à savoir quelle chanteuse célèbre se cache derrière ce masque vénitien…