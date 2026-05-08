Mask Singer : quels sont les premiers indices sur le Sanglier ?

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Le troisième prime de « Mask Singer », actuellement diffusé sur TF1, continue de dévoiler ses nouveaux personnages mystérieux. Et parmi eux, le Sanglier a déjà intrigué les enquêteurs avec son univers à la fois élégant et très “terroir”.





Derrière ce costume imposant semble se cacher une personnalité bien connue du public… mais certainement pas un chanteur professionnel !







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Des indices entre spectacle et grand air

Voici les premiers éléments révélés dans le magnéto du Sanglier :

🏰 Un château : un indice qui évoque le prestige, le patrimoine ou peut-être un lieu important dans sa vie ou sa carrière.



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🌳 Il adore être dehors et respirer le grand air : le Sanglier semble avoir un vrai lien avec la nature et les espaces ouverts.

🎬 Il adore être sur un plateau pour faire le show : un indice majeur qui oriente vers une personnalité du spectacle, du cinéma ou de la télévision.

🔄 Son petit plaisir, c’est de passer d’un projet à l’autre : cela suggère une carrière riche et variée, avec de nombreux défis.

🇺🇸 Il a aimé travailler aux États-Unis mais c’est en France qu’il se sent le plus à sa place : un indice très intéressant qui laisse penser à une carrière ayant dépassé les frontières françaises.

🎥 Claude Lelouch : une référence prestigieuse au célèbre réalisateur, qui pourrait évoquer une collaboration ou un univers proche du cinéma.

Une personnalité du spectacle… mais pas chanteur

Mais c’est surtout sa prestation vocale qui a donné un indice essentiel aux enquêteurs : à l’écoute de sa voix, il semble évident que le Sanglier n’est pas chanteur.

Même s’il paraît très à l’aise sur scène et habitué aux plateaux, la personnalité cachée derrière ce costume vient probablement d’un autre univers artistique, comme le cinéma, l’humour ou la télévision.

Une énigme déjà très ouverte

Avec ses indices mêlant cinéma, grands espaces et carrière internationale, le Sanglier ouvre déjà énormément de pistes dans Mask Singer.

Entre la référence à Claude Lelouch et son goût pour les projets variés, les enquêteurs vont devoir redoubler de vigilance pour espérer découvrir qui se cache sous ce costume.