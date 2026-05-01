Plus belle la vie spoiler : Ariane sous le choc, elle découvre la vérité sur Stanislas ! (4 mai 2026)



Publicité





Plus belle la vie en avance du 4 mai 2026 – Qui Ariane a-t-elle découvert devant chez Sofia dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? On a déjà la réponse ! Dans l’épisode du lundi 4 mai 2026, Ariane est au commissariat pour rendre son arme. C’était Stanislas devant chez Sofia et il l’a dénoncée à Patrick !











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : un heureux évènement, le secret de Stanislas, les résumés jusqu’au 15 mai 2026

Ariane est furieuse mais Patrick lui rappelle que ça aurait pu aller jusqu’à l’IGPN. Ils ont décidé de simplement la rappeler à l’ordre et Patrick récupère son arme. En repartant, Ariane promet à Stanislas de découvrir pourquoi Marco Barreta l’intéresse autant !

Plus tard, Ariane demande l’aide d’Eric pour découvrir ce que cache Stanislas et quel est son lien avec Barreta. Eric lui annonce ensuite qu’il a mené sa petite enquête et qu’il a découvert du lourd ! Il y a quelques années, un homme dans une voiture de sport de luxe a tué Emilie, la compagne de Stanislas qui était enceinte de leur enfant !



Publicité





Ariane, sous le choc, donne rendez-vous à Stanislas pour lui proposer de s’allier pour arrêter Marco. Stanislas ne veut plus mais Ariane lui dit qu’elle a découvert son secret. Elle lui parle d’Emilie et du bébé, Stanislas s’en va sans un mot…