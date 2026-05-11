Michaël Youn et Isabelle Funaro victimes d’un home-jacking près d’Aix-en-Provence

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Michaël Youn et sa compagne, l’actrice Isabelle Funaro, ont été victimes d’un violent home-jacking ce lundi 11 mai au matin, dans leur propriété située à Éguilles, près d’Aix-en-Provence, selon les informations d’Actu Marseille confirmées par le Parisien qui cite une source policière.











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Les faits se seraient déroulés vers 8 heures, alors que toute la famille – Michaël Youn, sa femme et leur deux enfants âgés de 7 et 14 ans – se trouvait à l’intérieur du domicile au moment de l’intrusion. Deux hommes cagoulés et gantés se seraient alors introduits dans la propriété du couple.

Les cambrioleurs auraient fait ouvrir le coffre à Michaël Youn sous la contrainte afin de récupérer argent liquide, bijoux et montres avant de prendre la fuite. Le préjudice est estimé à environ 100 000 euros.

Une enquête a été ouverte afin d’identifier les auteurs de ce home-jacking particulièrement traumatisant pour la famille. Pour l’heure, ni Michaël Youn ni Isabelle Funaro ne se sont exprimés publiquement sur les faits.



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