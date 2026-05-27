Mort de Pierre Deny : la production de « Demain nous appartient » partage une vidéo hommage bouleversante

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L’émotion reste immense autour de la disparition de Pierre Deny. Après l’annonce de la mort du comédien, la production de Demain nous appartient a tenu à lui rendre un vibrant hommage en publiant une vidéo compilant plusieurs des plus beaux moments de son personnage, le docteur Renaud Dumaze, dans le feuilleton quotidien de TF1.











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Diffusée sur les réseaux sociaux officiels de la série, la vidéo retrace sept années de présence à Sète : scènes émouvantes, moments de complicité avec Marianne, instants plus légers… Un best-of particulièrement touchant qui a bouleversé les fans du feuilleton.



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Et sur une précédente publication, la production a écrit un message sobre et plein d’émotion : « C’est avec une immense tristesse que nous avons appris hier le décès du comédien Pierre Deny qui a interprété le rôle de Renaud Dumaze pendant 7 ans dans Demain Nous Appartient. Toutes nos pensées vont à sa famille, merci pour tout Pierre. »

Arrivé dans la série en 2017, Pierre Deny incarnait le docteur Renaud Dumaze, médecin de l’hôpital Saint-Clair, père de Samuel et marié à Marianne. Au fil des années, son personnage était devenu l’un des visages emblématiques du feuilleton grâce à son humour, sa bienveillance et ses relations parfois mouvementées avec les autres habitants de Sète.

La disparition du comédien, décédé à l’âge de 69 ans des suites d’une maladie de Charcot fulgurante, suscite une vive émotion parmi les équipes de la série et les téléspectateurs. Depuis l’annonce de son décès, les hommages des acteurs de « Demain nous appartient » se multiplient sur Instagram, de Luce Mouchel à Ingrid Chauvin en passant par Ariane Séguillon ou Samy Gharbi.

Sous la vidéo publiée par la production, de nombreux internautes ont également partagé leur tristesse et leurs souvenirs liés au personnage de Renaud Dumaze, saluant une figure incontournable du feuilleton de TF1.