Audiences 26 mai 2026 : « Rendez-vous en terre inconnue » leader devant « Koh-Lanta »

Par /

Publicité

Audiences 26 mai 2026 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec un numéro inédit de « Rendez-vous en terre inconnue », qui a captivé 2,75 millions de téléspectateurs pour 17,4% de pda.


C’est juste devant TF1 avec l’épisode 13 de « Koh-Lanta : les reliques du destin », qui a captivé 2,47 millions de téléspectateurs pour 15,8% de pda.

Audiences 26 mai 2026 : « Rendez-vous en terre inconnue » leader devant « Koh-Lanta »
Capture FTV


Publicité

Audiences 26 mai 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec une rediffusion de la série « Alexandra Ehle », qui a intéressé 2,35 millions de téléspectateurs pour 14,4% de pda.

M6 suit avec le prime inédit « Scènes de ménages : cap sur la Bretagne », qui a été suivi hier soir par 1,75 million de téléspectateurs pour 10,3% de pda.


Publicité

Source chiffres audiences : Médiamétrie

A LIRE AUSSI
Top Chef du 27 mai 2026 : le quart de finale ce soir sur M6, qui sera éliminé ? (extrait vidéo)
Top Chef du 27 mai 2026 : le quart de finale ce soir sur M6, qui sera éliminé ? (extrait vidéo)
« L’Or bleu » du 27 mai 2026 : vos épisodes inédits ce soir sur France 2
« L'Or bleu » du 27 mai 2026 : vos épisodes inédits ce soir sur France 2
Grey’s Anatomy du 27 mai 2026 : vos épisodes inédits ce soir sur TF1 (saison 22)
Grey's Anatomy du 27 mai 2026 : vos épisodes inédits ce soir sur TF1 (saison 22)
« Apocalypse – Les débarquements » : le documentaire ce soir sur France 2 (27 mai)
« Apocalypse - Les débarquements » : le documentaire ce soir sur France 2 (27 mai)


Publicité


Retour en haut