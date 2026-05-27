Audiences 26 mai 2026 : « Rendez-vous en terre inconnue » leader devant « Koh-Lanta »

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Audiences 26 mai 2026 – C’est France 2 qui est arrivé en tête des audiences mardi soir avec un numéro inédit de « Rendez-vous en terre inconnue », qui a captivé 2,75 millions de téléspectateurs pour 17,4% de pda.





C’est juste devant TF1 avec l’épisode 13 de « Koh-Lanta : les reliques du destin », qui a captivé 2,47 millions de téléspectateurs pour 15,8% de pda.







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Audiences 26 mai 2026 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec une rediffusion de la série « Alexandra Ehle », qui a intéressé 2,35 millions de téléspectateurs pour 14,4% de pda.

M6 suit avec le prime inédit « Scènes de ménages : cap sur la Bretagne », qui a été suivi hier soir par 1,75 million de téléspectateurs pour 10,3% de pda.



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Source chiffres audiences : Médiamétrie