Mort de Pierre Deny : les acteurs de « Demain nous appartient » lui rendent un vibrant hommage

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L’émotion est immense au sein de la famille Demain nous appartient. Depuis l’annonce de la mort de Pierre Deny à l’âge de 69 ans, les hommages des acteurs de la série de TF1 se multiplient sur les réseaux sociaux. Tous saluent la mémoire d’un comédien apprécié et d’un homme profondément bienveillant.











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Luce Mouchel, qui incarne Marianne Delcourt et partageait sa vie dans le feuilleton, a publié un long message particulièrement émouvant sur Instagram. L’actrice évoque « 7 ans à tourner ensemble », les trajets en train, les déjeuners à la cantine ou encore leurs confidences au fil des années. « Une petite décennie de vie partagée qui n’aurait pas dû se terminer si vite et si brutalement », écrit-elle, avant d’adresser une pensée émue aux filles de Pierre Deny.

Ingrid Chauvin a également tenu à lui rendre hommage. L’interprète de Chloé Delcourt a partagé une photo souvenir prise sur le tournage de « Demain nous appartient », accompagnée d’un message sobre et touchant : « À toi… Mes pensées douces ».

De son côté, Samy Gharbi, alias Karim Saeed dans la série, a publié un portrait du comédien avec quelques mots pleins d’émotion : « Je pense fort à ta famille… À tes filles ».



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Julie Debazac, qui incarne Aurore Jacob, a elle aussi réagi avec tristesse sur Instagram : « Je n’arrive pas à y croire… Je pense fort à tes filles et à tes proches, Pierre ».

Très appréciée des fans pour son rôle de Christelle Moreno, Ariane Séguillon a demandé de « respecter la famille de Pierre Deny » dans une story publiée ce mardi, ajoutant : « Nous sommes tous très tristes ».

Enfin, Garance Teillet, qui incarnait Jessica Moreno, a partagé un hommage poignant dans lequel elle évoque la générosité et l’élégance du comédien. Elle raconte notamment que Pierre Deny avait accepté de jouer bénévolement dans son tout premier court métrage alors qu’elle n’avait que 19 ans. « C’était un homme d’une élégance rare, simplement toujours heureux de jouer », écrit-elle.

Depuis l’annonce de sa disparition, les témoignages se succèdent pour saluer la mémoire de celui qui incarnait le docteur Renaud Dumaze dans le feuilleton quotidien de TF1. Un personnage devenu incontournable au fil des années et qui avait profondément marqué les téléspectateurs.