Roland Garros : suivre le match Kalinskaya / Boisson en direct (+ score en temps réel et résultat final)

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Roland Garros tennis – Kalinskaya / Boisson en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer cet après-midi. La troisième journée du tournoi de tennis de Roland Garros se poursuit ce mardi 26 mai 2026 avec le match entre la française Loïs Boisson et la russe Anna Kalinskaya.





A suivre ce matin à partir de 17h, sur le court Suzanne Lenglen sur france.tv.







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Loïs Boisson s’offre aujourd’hui l’un des plus grands rendez-vous de sa jeune carrière avec un premier tour de prestige face à Anna Kalinskaya à Roland-Garros. Invitée par les organisateurs, la Française tentera de profiter du soutien du public parisien pour bousculer la joueuse russe, membre du top mondial et habituée des grands tournois. Sur la terre battue parisienne, cette affiche oppose l’enthousiasme et l’insouciance de la jeunesse à l’expérience du très haut niveau.

Face à la puissance et à la qualité de frappe de Kalinskaya, Boisson devra jouer libérée et saisir chaque occasion pour faire douter son adversaire. La Française pourra compter sur l’ambiance de Roland-Garros pour tenter de créer l’exploit face à une joueuse capable d’imposer un rythme très intense du fond du court. Une rencontre qui pourrait réserver une belle bataille sur les courts parisiens.



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Kalinskaya / Boisson en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous France Télévision dès 17h.

Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Kalinskaya / Boisson, 1er tour du tournoi de tennis de Roland Garros 2026, un match à suivre ce matin.