Ici Tout Commence spoiler : la folle improvisation de Jasmine et Solal... (vidéo épisode du 28 mai)

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Ici tout commence spoiler – Tom va accueillir sa marraine dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, il va s’embourber dans ses mensonges et rendre dingues Jasmine et Solal…











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Alors que ces deux là doivent jouer ses élèves car Tom a menti à sa marraine en assurant être professeur à l’institut Auguste Armand, Jasmine et Solal sont à bout de nerfs. Si bien que Jasmine va improviser : elle finir par dire que Tom est le directeur de l’institut !

La marraine de Tom est sous le choc mais aussi plus heureuse que jamais. Elle annonce prolonger son séjour, dans le but de rencontrer ses collègues… Comment Tom va-t-il se sortir de ça ?

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Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1446 du 28 mai 2026 : Tom est mal

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