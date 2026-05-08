Demain Nous Appartient spoiler : Jean dévoile son vrai visage face à Samuel ! (11 mai 2026)

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Demain nous appartient spoiler – Samuel va découvrir que Sofia est en couple avec Jean lundi dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Et on peut vous dire que ça va mal tourner ! Dans l’épisode du lundi 11 mai 2026, Samuel va confronter Jean à l’hôpital.











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Alors que Jean a déposé des fruits en salle de repos, Samuel n’est pas dupe et lui assure qu’il a très bien compris son petit manège. Il a appris qu’après lui et sa soeur, il a réussi à virer Manon et Nordine, qui sont partis vivre à l’hôtel. Et il le met en garde : il n’a pas intérêt à faire du mal à Sofia ! Jean dévoile alors son vrai visage, il se moque de lui, se met à le tutoyer et lui dit qu’il n’a qu’à aller parler à Sofia, elle se fiche pas mal de son avis !

Et juste après, Jean n’hésite pas à monter Sofia contre Samuel en lui parlant de leur conversation… Sofia minimise la réaction de Samuel alors que Jean propose à Sofia un voyage en Corse, qu’il insiste pour payer lui-même… Mais au moment de payer les smoothies au Little Spoon, Jean dit qu’il a oublié sa carte à l’hôpital. Valentine refuse de faire crédit, Jean s’emporte et lui parle mal ! Sofia intervient et dit qu’elle va payer.

Le soir, Valentin ramène la caisse à Bart. Elle oublie son téléphone, il lui fait remarquer… Là, Valentine découvre un nouveau post sur le hastag « tousmenteurs », qui la cible : Valentine est accusée de gérer le Little Spoon car elle couche avec son boss ! Elle est sous le choc.



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Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.