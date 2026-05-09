N’oubliez pas les paroles du 9 mai 2026 : Audrey continue sans briller, quels gains ce samedi ?

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N’oubliez pas les paroles du 9 mai 2026, 8 victoires pour Audrey – Nouvelles victoires d’Audrey mais sans briller ce samedi soir dans le jeu musical de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Quels gains a-t-elle remporté aujourd’hui ? On vous dit tout !


N'oubliez pas les paroles du 9 mai 2026 : Audrey continue sans briller, quels gains ce samedi ?
Capture TF1


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N’oubliez pas les paroles du samedi 9 mai 2026, Audrey continue

Pas le moindre euro supplémentaire pour Audrey ce soir, qui a fait deux nouvelles victoires mais sans aucun gain. Elle voit donc ses gains inchangés au total de 22 000 euros en 8 victoires.

Audrey pourrait passer le cap des 10 victoires lundi soir mais réussira-t-il enfin à faire décoller ses gains ?

N’oubliez pas les paroles du replay de 9 mai

Si vous avez manqué les émissions de ce samedi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.


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