Tennis Rome : suivre le match Pellegrino / Fils en direct (+ score en temps réel et résultat final)

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Tennis Rome ATP – le match Pellegrino / Fils en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à ne pas manquer ce samedi soir. Le français Arthur Fils affronte l’italien Andrea Pellegrino en 32ème de finale du Masters 1000 de Rome.





Un match à suivre ce matin à partir de 20h30 sur Eurosport.







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Arthur Fils fait aujourd’hui son entrée en lice au Masters 1000 de Rome avec un deuxième tour face à l’Italien Andrea Pellegrino, invité surprise du tableau principal après une belle campagne de qualifications. En pleine confiance sur terre battue après son titre à Barcelone et sa demi-finale à Madrid, le Français arrive dans la capitale italienne avec de grandes ambitions à quelques semaines de Roland-Garros.

Face à lui, Pellegrino tentera de profiter du soutien du public romain pour bousculer le n°17 mondial. Le joueur italien, 155e à l’ATP, a déjà remporté plusieurs matchs cette semaine à Rome et s’est offert sa première victoire en Masters 1000 au tour précédent. Sur le papier, Fils part largement favori grâce à sa puissance et à sa dynamique actuelle, mais l’Italien pourrait se montrer dangereux sur une terre battue qu’il connaît parfaitement.



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ATP Madrid le match Pellegrino / Fils en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et rendez-vous directement sur Eurosport à partir de 20h30.

Sur le site de l’ATP Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Pellegrino / Fils, 32ème de finale du tournoi de tennis de Rome, un match à suivre ce soir sur Eurosport.