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20h30 le samedi du 9 mai 2026 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse.





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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« 20h30 le samedi » du 9 mai 2026 : Renaud, générations bandana

Pour célébrer ses 50 ans de carrière, Renaud réunira sa bande sur la scène du Zénith de Paris à l’occasion de trois concerts exceptionnels les 14, 15 et 16 mai. Depuis la sortie de son titre Laisse béton en 1977, le chanteur n’a cessé de mettre en musique ses révoltes, ses coups de gueule, ses amitiés, mais aussi ses joies et ses blessures.

Francis Cabrel, Cali, Gauvain Sers… Plusieurs artistes proches de lui ont accepté de raconter leur histoire avec Renaud. Parmi eux, Francis Cabrel, qui a débuté sa carrière à la même époque, à la fin des années 1970. Une proximité qui ne saute pas forcément aux yeux, mais qui s’est transformée au fil des années en véritable complicité.



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