Pékin Express 2026 : après leur défaite en finale, Thelma et Claire dénoncent le comportement de certains candidats !

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Finalistes malheureuses de cette saison 2026 de Pékin Express, Thelma et Claire se sont confiées après leur défaite face à Anthony et Anna. Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, les deux candidates belges ont notamment dénoncé l’attitude de certains binômes pendant l’aventure.











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« Il y a plein de choses qu’on ne voit pas à l’antenne »

Si l’ambiance générale semblait plutôt bienveillante à l’écran, Thelma et Claire assurent que la réalité était parfois bien différente pendant le tournage. « On ne va pas dire de noms. Il y a plein de choses qu’on ne voit pas à l’antenne, mais tout le monde était au courant », ont-elles confié.

Les deux finalistes évoquent notamment des comportements jugés peu fair-play de la part de certains candidats : « Certains étaient très stratèges, mais ne le montraient pas. Ils préféraient que les candidats ne soient pas qualifiés au mérite. »

Mais ce n’est pas tout. Thelma et Claire dénoncent également des tensions importantes entre certains binômes : « D’autres se hurlaient dessus, et même sur d’autres personnes. Ils étaient impolis tout du long du jeu. Ce genre de choses les a rattrapés. »



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Des déclarations qui risquent de faire réagir les téléspectateurs de Pékin Express, alors qu’aucun nom n’a été dévoilé.

Un bel hommage à Anthony et Anna

Malgré leur défaite en finale, Thelma et Claire n’ont pas caché leur admiration pour Anthony et Anna, qu’elles estiment totalement légitimes dans leur victoire : « Anthony et Anna ont vraiment mérité leur victoire. Ils ont été exceptionnels du début à la fin, ils avaient de belles valeurs. »

Les deux Belges ont également salué l’état d’esprit du duo père-fille tout au long de l’aventure : « On aime le fait que des candidats respectueux et fair-play puissent gagner Pékin Express. »

Un très beau message après une finale particulièrement serrée, qui confirme les excellentes relations entre les deux binômes à l’issue de cette aventure 2026.