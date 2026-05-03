Pierre Garnier et Héléna ensemble à Miami : la nouvelle coupe de Pierre fait sensation ! (VIDÉO)

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Ce week-end, tous les regards étaient tournés vers Miami à l’occasion du très attendu Grand Prix de Formule 1… mais ce ne sont pas seulement les bolides qui ont attiré l’attention. Héléna Bailly et Pierre Garnier ont en effet été aperçus ensemble en marge de l’événement, relançant immédiatement les rumeurs autour de leur relation.











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Jusqu’ici, les deux anciens académiciens n’ont jamais officialisé une quelconque histoire d’amour. Pourtant, leur complicité n’a échappé à personne. Très proches et souriants, ils ont été vus partageant plusieurs moments tout au long du week-end, une apparition publique rare qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux.

Les deux artistes étaient présents à un événement exclusif organisé par Givenchy, où de nombreuses personnalités s’étaient donné rendez-vous. Très complices, Pierre Garnier et Héléna Bailly ont notamment pris la pose aux côtés du pilote de Formule 1 Pierre Gasly, attirant tous les regards et alimentant encore un peu plus les spéculations.

Mais ce n’est pas tout : Pierre Garnier a également créé la surprise avec un changement de look radical. Fini les cheveux mi-longs qui faisaient sa signature depuis la Star Academy, le chanteur affiche désormais une coupe courte, beaucoup plus moderne et affirmée. Un virage capillaire qui divise déjà ses admirateurs : certains saluent un style plus mature, tandis que d’autres regrettent son ancienne coiffure emblématique.



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Entre cette apparition remarquée en compagnie d’Héléna Bailly, cet événement prestigieux et ce nouveau look qui fait parler, Pierre Garnier confirme qu’il est plus que jamais sous le feu des projecteurs.

VIDÉO Pierre et Héléna ensemble à Miami