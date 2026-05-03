13h15 le dimanche du 3 mai 2026 : au sommaire aujourd’hui

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13h15 le dimanche du 3 mai 2026 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui avec la série « Les secrets de l’affaire Omar Raddad ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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« 13h15 le dimanche » du 3 mai 2026 : le sommaire

« 13h15 le dimanche » revient sur l’une des affaires judiciaires les plus emblématiques en France : celle d’Omar Raddad, condamné en 1994 à 18 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Ghislaine Marchal. Deux ans plus tard, il bénéficiera d’une grâce présidentielle accordée par Jacques Chirac, sans pour autant être innocenté.

La célèbre faute d’orthographe — « Omar m’a tuer » —, devenue l’une des plus marquantes de l’histoire criminelle française du XXe siècle, continue de faire écho aujourd’hui, plus de trente ans après les faits.



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En juin 1991, Ghislaine Marchal, une riche retraitée, est retrouvée morte dans la cave de sa propriété, « La Chamade », sur les hauteurs de Mougins, près de Cannes.

Près du corps, des inscriptions écrites avec du sang semblent accuser directement Omar Raddad, son jardinier. Malgré ses dénégations, il est reconnu coupable par la cour d’assises, à une époque où l’appel n’était pas encore possible. En mai 1996, soit cinq ans après le drame, le président Jacques Chirac lui accorde finalement une grâce présidentielle partielle.