Plus Belle La Vie spoilers : Zoé en danger, Vanessa face à la juge, les résumés jusqu’au 22 mai 2026

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Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 22 mai 2026 – Que va-t-il se passer dans la seconde partie du mois dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 18 au vendredi 22 mai 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







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Dans deux semaines, on peut vous dire Djawad va prendre son rôle de papa très à coeur tandis que Jules a du mal à pardonner un proche qui lui a menti. Pour Steve, il est temps de monter de quoi il est capable au commissariat.

De son côté, Luna monte un nouveau projet et entraine plusieurs mistraliens avec elle. Quant à Vanessa, elle fait une nouvelle fois face à la juge Colbert…



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Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 11 au 15 mai 2026

Lundi 18 mai 2026 (épisode 584) : Jules et Steve sont sur les traces de nouveaux suspects. Piquée, Laura semble tentée de mettre fin à son célibat… Du côté de Djawad, son rôle de nouveau papa super investi pourrait lui jouer des tours.

Mardi 19 mai 2026 (épisode 585) : Contrarié, Jules a du mal à pardonner les mensonges d’une proche. En parallèle, Luna, renoue avec ses premières amours. La visite chez Djawad vient remettre en question les choix de Louis.

Mercredi 20 mai 2026 (épisode 586) : Zoé voit la menace se préciser, il lui faudra tout son courage et son sang-froid pour ne pas céder à la panique. De son côté, Vanessa demande à la juge Colbert de faire un geste. Pendant ce temps, plusieurs mistraliens rejoignent Luna dans son projet.

Jeudi 21 mai 2026 (épisode 587) : Face à la tension qui monte, Aya dévoile un talent caché. Pour aider Chloé, Baptiste la pousse à affronter ses angoisses. En parallèle, Steve va devoir prouver au commissariat qu’il est à la hauteur de ses rêves.

Vendredi 22 mai 2026 (épisode 588) : Transportés, Aya et Jules deviennent les rois du bluff et naviguent en eaux dangereuses. Au Pavillon des fleurs, Luna se révèle des talents de cheffe de troupe. Noémie, quant à elle, joue les confidentes.

Plus belle la vie spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Plus belle la vie, encore plus belle » :