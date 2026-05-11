Plus Belle La Vie du 11 mai 2026 : l’accouchement d’Ariane, le Renard piège Jules (résumé + extrait vidéo épisode 580 en avance)

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Plus belle la vie du 11 mai 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 580 de PBLV – Ariane va se faire piéger par Sofia et Barreta cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et elle va perdre les eaux au pire moment !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 11 mai – résumé de l’épisode 580

Au commissariat, Ariane est sur le point d’accoucher et panique. Stanislas, bloqué avec elle, appelle les secours et finit par l’aider à mettre le bébé au monde. À l’extérieur, Djawad et Zoé entendent les cris d’Ariane. Djawad assiste impuissant à la scène depuis la fenêtre. Les secours arrivent enfin et tout le monde félicite les jeunes parents. Ariane remercie Stanislas, mais une fois seul, celui-ci fait ensuite une crise d’angoisse.

À la maternité, Ariane et Djawad savourent leur bonheur, même s’ils n’ont toujours pas choisi le prénom du bébé. Mais Barreta refait parler de lui : Ariane découvre un cadeau signé de lui en guise de provocation. Furieuse, elle promet à Djawad qu’elle va enfin le coincer.



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De son côté, Jules reçoit un message du Renard qui lui donne rendez-vous sans téléphone ni matériel. Malgré les craintes de Steve, il s’y rend. Sur place, une veille femme en détresse détourne Steve et laisse Jules seul. Peu après, une vidéo circule sur les réseaux sociaux, faisant croire que Jules a abandonné une vieille dame. Il comprend qu’il a été piégé.

Au lycée, Lucie se confie à Louisa sur le garçon qui lui plaît. Plus tard, Martin découvre par hasard une lettre d’amour dans son sac et se moque gentiment de son mystérieux admirateur, mettant Lucie très mal à l’aise.

Enfin, Sofia rejoint Ariane à l’hôpital et promet de ne pas dénoncer Marco. Ariane lui réclame son badge et lui rappelle qu’elle risque la prison pour avoir aidé Barreta… Elle essaie de la convaincre d’encourager Marco à se rendre. Plus tard, elle affirme à Djawad avoir un plan pour l’arrêter.

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VIDÉO Plus belle la vie du 11 mai 2026 – extrait vidéo

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