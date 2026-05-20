Plus Belle La Vie du 20 mai 2026 : Zoé sous le choc face à une terrible menace (résumé + extrait vidéo épisode 587 en avance)

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Plus belle la vie du 20 mai 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 587 de PBLV – Zoé et Romain veulent fuir Marseille cet après-midi dans la série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais une terrible menace va tout remettre en question…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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« Plus belle la vie, encore plus belle » du 20 mai – résumé de l’épisode 587

Romain retrouve Zoé, qui avait pris ses distances pour réfléchir. Il culpabilise après avoir parlé d’elle à des voyous, mais Zoé lui pardonne car elle tient trop à lui. Ils se réconcilient et s’embrassent, avant que Romain soit convoqué au commissariat.

Gabriel découvre le flyer de la pièce de Luna et insiste pour passer une audition, malgré son stress. Finalement, Luna choisit Thomas pour le rôle principal et confie à Gabriel celui de Martine…



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Zoé accuse Jules d’avoir dénoncé Romain, mais Aya le défend. Et il explique que l’hôpital a sûrement signalé la blessure à l’arme blanche puisque c’est une obligation. Au commissariat, Romain affirme avoir provoqué la bagarre et refuse de porter plainte, ce qui alerte Jean-Paul et Idriss.

Au tribunal, Vanessa Kepler demande à la juge Colbert de débloquer ses fonds pour financer d’importants travaux. La juge lui révèle aussi que l’affaire Oktalis pourrait finalement jouer en sa faveur.

Léa confie à Ulysse qu’elle aime toujours Jean-Paul mais éprouve aussi des sentiments pour Apolline, qu’elle a revue… Elle est perdue, Ulysse lui conseille de prendre son temps et lui assure de son soutien.

Menacés par des voyous qui exigent qu’ils participent à un braquage, Zoé et Romain décident de fuir Marseille. Zoé fait ses adieux à Harry et réunit Aya et Jules pour s’excuser. Mais un appel glaçant change tout : les hommes réclament un million d’euros, sinon ils s’en prendront à son petit frère. Dans le landau, la peluche du bébé a été détruite, laissant Zoé sous le choc.

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VIDÉO Plus belle la vie du 20 mai 2026 – extrait vidéo

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