Plus Belle La Vie spoilers : Emma de retour, Baptiste sous le choc, les résumés jusqu’au 29 mai 2026

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Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 29 mai 2026 – Qu’est-ce qui vous attend à la fin du mois dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous avez hâte de le découvrir, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 25 au vendredi 29 mai 2026.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







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Dans deux semaines, on peut vous dire qu’Emma fait son grand retour au Mistral. Baptiste est sous le choc et son retour va bouleverser l’équilibre de la famille Marci ! Baptiste aurait-il caché quelque chose au sujet d’Emma ? Etait-elle vraiment d’accord pour qu’il ait la garde de Mathis ?

Pendant ce temps là, Zoé doit faire un aveu compliqué. Quant à Apolline, elle angoisse et se confie à Steve…



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Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 25 au 29 mai 2026

Lundi 25 mai 2026 (épisode 589) : Zoé et ses amis mettent tout en œuvre pour parvenir à leurs fins, mais doivent affronter différents périls et des adversaires cruels. Il leur faudra de la ressource pour remporter la mise…et que l’amour triomphe.

Mardi 26 mai 2026 (épisode 590) : L’heure de vérité a sonné pour Zoé, qui est bien décidée à mettre la main sur le coupable. Pendant les répétitions, Baptiste reçoit une visite surprenante. À l’approche des vacances, Apolline angoisse et s’en confie à Steve.

Mercredi 27 mai 2026 (épisode 591) : Un événement inattendu vient perturber l’équilibre familial des Marci. À la résidence Massalia, Zoé prend son courage à deux mains et avoue une sombre vérité à ses amis. De son côté, Laura encourage Éric à prendre les devants.

Jeudi 28 mai 2026 (épisode 592) : Après une nouvelle bouleversante, Baptiste a le moral à zéro. Pour Zoé et ses amis, l’heure est au partage. Chagrinée, Lucie trouve un soutien précieux auprès de Noémie, toujours de bon conseil.

Vendredi 29 mai 2026 (épisode 593) : Plein de remords, Baptiste tente de se faire pardonner. Sous le charme, Laura fait tout pour plaire, quitte à se mettre la pression. En parallèle, Lucie reçoit des messages qui la mettent dans une situation délicate.

Plus belle la vie spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Plus belle la vie, encore plus belle » :